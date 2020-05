മുംബൈ: ഒരു കോവിഡ് കേസ് പോലും സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കരുതെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദവ് താക്കറെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി. വൈറസ് ബാധയില്‍ നിന്ന് സംസ്ഥാനം പുറത്തുവരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒരു കോവിഡ് കേസ് പോലും സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒളിപ്പിക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കുന്ന ഉദ്ദവ് താക്കറെയുടെ വീഡിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തു.

നിങ്ങള്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ, ചില പരാതികള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങള്‍ക്ക് കൃത്യസമയത്ത് പരാതികള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയും. ഒരൊറ്റ കേസ് പോലും മറച്ചുവെക്കരുതെന്ന് ആദ്യ ദിവസം മുതല്‍ ഞാന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്കിതില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് വരണം. - ഉദ്ദവ് താക്കെ പറഞ്ഞു.

കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ വലിയ അപകടമുണ്ടാക്കുമെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് വൈറസ് കൂടുതല്‍ പടരുമെന്നും ഉദ്ദവ് താക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

65,168 കോവിഡ് കേസുകളുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം വൈറസ് ബാധിച്ച സംസ്ഥാനമാണ്. ഇതുവരെ 2,197 രോഗികളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

