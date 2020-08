ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ അടുത്ത നാല് ദിവസം കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. ഓഗസ്റ്റ് 27 ,28 തിയതികളില്‍ ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ടും അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ഓഗസ്റ്റ് 28നും രാജസ്ഥാനില്‍ ഓഗസ്റ്റ് 29,30 തിയതികളിലും ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജമ്മുകാശ്മീർ- ഓഗസ്റ്റ് 27, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് ഓഗസ്റ്റ്- 27,28, ഉത്തര്‍പ്രദേശ് -ഓഗസ്റ്റ് 27,29,30, രാജസ്ഥാന്‍- ഓഗസ്റ്റ് 27,28 പഞ്ചാബ്- ഓഗസ്റ്റ് 27,28, ഹരിയാണ, ഡല്‍ഹി ഓഗസ്റ്റ്- 27-29, രാജസ്ഥാന്‍- ഓഗസ്റ്റ് 29-30 എന്നീ ദിവസങ്ങളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

