മുംബൈ: ഉത്തരേന്ത്യക്കാര്‍ സ്വയം മതിപ്പ് ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര നവനിര്‍മാണ്‍ സേന തലവന്‍ രാജ് താക്കറേയുടെ ആരോപണം. സ്വയം മതിപ്പ് ഉള്ളവരാണെങ്കില്‍ സ്വന്തം നേതാക്കളെ ചോദ്യംചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം അവര്‍ക്കുണ്ടാകുമായിരുന്നല്ലോ എന്നാണ് രാജ് താക്കറേയുടെ ചോദ്യം.

എക്കാലത്തും പ്രാദേശികതയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നയാളാണ് രാജ്താക്കറേ. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ളവരോട് അസഹിഷ്ണുത പുലര്‍ത്തുന്നയാളുമാണ്. ഇതാദ്യമായി മറാഠി വിട്ട് ഹിന്ദിയിലാണ് രാജ് താക്കറെ ഉത്തരേന്ത്യന്‍ ജനതയോട് ചോദ്യങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. പ്രധാനമന്ത്രിമാരടക്കമുള്ള നേതാക്കള്‍ ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഇപ്പോഴും ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ നിന്ന് തൊഴിലവസരം തേടി ആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്താക്കറേയുടെ പരാമർശം.

നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ അസഹിഷ്ണുത ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ സ്വയം മതിപ്പ് ഇല്ലാത്തവരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നേതാക്കള്‍ ചോദ്യംചെയ്യപ്പെടാത്തവരാകുന്നത്? രാജ് താക്കറേ ചോദിച്ചു. സ്വന്തം സംസ്ഥാനം എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യാവസായികരംഗത്ത് പിന്നിലായിപ്പോയതെന്നും തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്ത ഇടമായിപ്പോയതെന്നും നേതാക്കളോട് ചോദിക്കണമെന്നാണ് രാജ് താക്കറേ നിര്‍ദേശിച്ചത്.

മുംബൈയിലെ ഉത്തരേന്ത്യക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഉത്തര്‍ഭാരതീയ മഹാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാജ് താക്കറേ. ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ബീഹാര്‍, ജാര്‍ഖണ്ഡ്, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഏറ്റവും അധികം ആളുകള്‍ മുംബൈയിലേക്ക് ജോലിക്കായി എത്തുന്നത്.

