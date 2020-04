ന്യൂഡൽഹി: ലോക്ക്‌ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറികടക്കാൻ ഡോക്റുടെ വേഷമണിഞ്ഞ് റോഡിലിറങ്ങിയ യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നോയിഡയിൽ പോലീസിനെ കബളിപ്പിക്കാൻ ലാബ് കോട്ട്, ഗ്ലൗ, സർജിക്കൽ മാസ്ക് എന്നിവ ധരിച്ച് ഡോക്ടറാണെന്ന് ചമഞ്ഞ് നടന്ന അശുതോഷ് ശർമ്മയാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.

ബുധനാഴ്ച പട്രോളിങ് നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ അശുതോഷ് ശർമ്മ പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. യുവാവിന്റെ വേഷത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ പോലീസ് ഉദ്യോസ്ഥർ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതോടെയാണ് ഇയാളുടെ കള്ളിവെളിച്ചത്തായത്. പോലീസിനോട്‌ ആദ്യം ഡോക്ടറാണെന്ന് വാദിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ഇയാൾ സത്യം തുറന്നുപറയുകയായിരുന്നു.

കാൺപൂർ സ്വദേശിയാണ് യുവാവ്. ലോക്ക്‌ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറികടന്ന കുറ്റത്തിനാണ് പോലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

