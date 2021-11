ന്യൂഡൽഹി: ആയിരങ്ങളുടെ ആരവങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ജേവാർ വിമാനത്താവളത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ശിലയിട്ടത്. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയിൽ വികസനമാണ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. പടിഞ്ഞാറൻ യു.പി.ക്കു പുറമെ, ദേശീയ തലസ്ഥാനമേഖലയിൽ വൻവികസനക്കുതിപ്പിനു വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം. നിർമാണം പൂർത്തിയാവുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിലേയും ഏഷ്യയിലേയും ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളമെന്ന ഖ്യാതി നോയ്ഡ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിനു വന്നുചേരും.

10,500 കോടി രൂപ മുതൽമുടക്കിൽ 1300 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്താണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിമാനത്താവളമൊരുങ്ങുക. വർഷത്തിൽ 1.2 കോടി യാത്രക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിധത്തിലാണ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം. മൊത്തം 5000 ഹെക്ടറിലാണ്‌ വിമാനത്താവളം വികസിപ്പിക്കുന്നത്‌. ഇതിനായി 29,560 കോടി രൂപ മുതൽമുടക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ജേവാർ വിമാനത്താവളം വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രധാന ലോജിസ്റ്റിക് ഗേറ്റ്‌വേ ആയി മാറുമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ശിലാസ്ഥാപന സമയത്ത് പറഞ്ഞത്. സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഏറെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇതെന്ന് വിദഗ്ദരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുക വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിലായിരിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ദർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിന് ഏറെ ഗുണംചെയ്യും.

താജ്മഹൽ കാണാൻ ഡൽഹിയിലിറങ്ങേണ്ട, വിനോദസഞ്ചാരം മേഖലയിലും കുതിപ്പ്

ജേവാർ വിമാനത്താവളം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടെ വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലകളിലും വൻ കുതിപ്പാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. താജ്മഹൽ സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് ഡൽഹിയിൽ ഇറങ്ങാതെ, ജേവാർ വിമാനത്താവളം വഴി പോകാൻ സൗകര്യമൊരുങ്ങും.

നോയ്ഡയും ഡൽഹിയും മെട്രോ സർവീസ് വഴി വിമാനത്താവളവുമായി കണ്ണിചേർക്കും. യമുന അതിവേഗപാത, വെസ്റ്റേൺ പെരിഫറൽ എക്സ്പ്രസ്‌ വേ, ഈസ്റ്റേൺ പെരിഫറൽ എക്സ്പ്രസ് വേ ഡൽഹി-മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് വേ തുടങ്ങി സമീപത്തെ എല്ലാ പ്രധാന റോഡുകളും ഹൈവേകളും വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. ഡൽഹി-വാരാണസി ഹൈ സ്പീഡ് റെയിലുമായും വിമാനത്താവളം ബന്ധിപ്പിക്കും. ഇത് വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിലും വൻ കുതിപ്പിന് വഴിവെക്കും.

തീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളായ വൃന്ദാവൻ, മഥുര എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാർക്കും വിമാനത്താവളം ഗുണം ചെയ്യും. ലഖ്നൗ, വാരാണസി, അലഹാബാദ്, ഗൊരഖ്പുർ എന്നീ വിമാനത്താവളങ്ങളെ ഉഡാൻ പദ്ധതി വഴി ജേവാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

തൊഴിൽ സാധ്യത

വിമാനത്താവളം വരുന്നതോടെ തൊഴിൽ സാധ്യതകളുടെ വർധനവാണ് പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിലൂടെ ജോലി സാധ്യത ഉണ്ടാകുമെന്ന് വ്യോമയാനമന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ജേവാർ വിമാനത്താവളം ഏറെ സഹായകരമാകും. ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിലൂടെ ജോലിസാധ്യത ഉണ്ടാകുമെന്നും കേന്ദ്ര വ്യോമയാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

