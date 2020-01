മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിസഭയിലെ വകുപ്പുവിഭജനത്തില്‍ ശിവസേനയും കോണ്‍ഗ്രസും അസംതൃപ്തരാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തള്ളി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാര്‍. വകുപ്പു വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവ് നാളെ പുറത്തിറങ്ങിയേക്കുമെന്നും ആരും അസന്തുഷ്ടരല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുമായും മഹാവികാസ് അഘാഡിയുടെ മറ്റ് നേതാക്കളുമായും നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയ്ക്കു പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അജിത് പവാര്‍. ഒരോ മന്ത്രിക്കും ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകള്‍ നല്‍കണമെന്നതും മറ്റു വിഷയങ്ങളും യോഗത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Maharashtra Deputy CM, Ajit Pawar on reports of Congress & Shiv Sena being unhappy with portfolio allocation: Order on portfolios might be released tomorrow. Nobody is unhappy with it. https://t.co/7dkyKYRHGP