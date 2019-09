ന്യൂഡൽഹി: മരട് ഫ്‌ളാറ്റ് പൊളിക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പരിസ്ഥിതി ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഹര്‍ജി ഉടന്‍ പരിഗണിക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി.

പരിസരവാസിയായ അഭിലാഷാണ് സുപ്രീകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. രാവിലെ അഭിലാഷിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകന്‍ ജസ്റ്റിസുമാരായ എന്‍.വി രമണ, അജയ് രസ്‌തോഗി എന്നിവര്‍ക്ക് മുമ്പാകെ അടിയന്തരമായി ഹര്‍ജിയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഈ ആവശ്യം കോടതി നിരാകരിച്ചു. അടിയന്തരമായി കേസ് പരിഗണിക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കേസ് പരിഗണനയ്ക്ക് വരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഫ്‌ളാറ്റ് പൊളിക്കേണ്ട അന്ത്യശാസനം തീരുന്നത്.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ അടിയന്തരമായി കേസ് പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 'അടിയന്തരമായി കേള്‍ക്കില്ല. രജിസ്ട്രി എപ്പോള്‍ ഈ കേസ് കേള്‍ക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നോ അപ്പോള്‍ മാത്രമേ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യൂവെന്ന്' ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി രമണ പറഞ്ഞു.

ഇതോടെ 20ന് മുമ്പ് ഈ ഹര്‍ജി കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരാന്‍ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി. ഫ്‌ളാറ്റ് പൊളിച്ച്‌നീക്കീയ ശേഷം 23 ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി നേരിട്ട് ഹാജരായി റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ മുന്‍ ഉത്തരവുണ്ട്. മിക്കവാറും അന്ന് ഒരുപക്ഷേ ഈ ഹര്‍ജി പരിഗണനയ്ക്ക് വരാന്‍ ഇടയുണ്ട്.

