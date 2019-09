ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മിരില്‍ വീട്ടുതടങ്കലിലും കസ്റ്റഡിയിലും കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യേക സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല്‍. ഇവരുടെ കാര്യത്തില്‍ ഒരുവിധത്തിലുള്ള മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനവും ഉണ്ടാവരുതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നത്. ആര്‍ക്കും ഉപദ്രവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവരുതെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ ജമ്മു കശ്മീരിലെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെട്ടു വരികയാണ്. മൊത്തത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അജിത് ഡോവല്‍ വ്യക്തമാക്കി.

തീവ്രവാദികളെ തുരത്തുന്നതിനും ക്രമസമാധാനം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനുമായാണ് പോലീസും കേന്ദ്ര സേനയും കശ്മീരിലുള്ളതെന്നും നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ ഡോവല്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. പാകിസ്താന്റെ പെരുമാറ്റം ഏതു വിധത്തിലാണെന്നതിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ജമ്മു കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതിനെത്തുടര്‍ന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ മെഹബൂബ മുഫ്തി, ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള എന്നിവരടക്കം നാനൂറോളം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ കസ്റ്റഡിയിലോ വീട്ടുതടങ്കലിലോ ആണ്.

