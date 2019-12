അഹമ്മദ്‌നഗര്‍: രാജ്യത്ത് ബലാത്സംഗ കേസുകളില്‍ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ കാലതാമസം നേരിടുന്നതില്‍ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകന്‍ അണ്ണ ഹസാരെ. രാജ്യത്ത് അവസാനമായി ഒരു ബലാത്സംഗ കേസ് പ്രതിയെ തൂക്കികൊന്നത് 2005നു മുമ്പാണെന്നും അണ്ണ ഹസാരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2005നു ശേഷം വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബലാത്സംഗ കേസില്‍പ്പോലും ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് 426 ബലാത്സംഗ കേസ് പ്രതികളാണ് വധശിക്ഷ കാത്ത് കഴിയുന്നത്- ഹസാരെ വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യങ്ങളില്‍ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി ഹസാരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തയച്ചു.

വ്യവസ്ഥിതിയിലൂടെ നീതി ലഭിക്കാനുള്ള കാലതാമസവും തടസ്സങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തന്നെ ഒരു അനീതിയാണെന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഹൈദരാബാദ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ പോലുള്ള സംഭവങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജനപിന്തുണ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ നീതി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ജനങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവന്നും ഹസാരെ വ്യക്തമാക്കി.

പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ 18 കാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്ന സംഭവത്തിലെ പ്രതിയായ ധനഞ്ജയ് ചാറ്റര്‍ജിയാണ് രാജ്യത്ത് ബലാത്സംഗ കേസില്‍ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കപ്പെട്ട അവസാനത്തെ വ്യക്തി.

ഹൈദരാബാദ് സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നിര്‍ഭയ കേസിലെ പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ ഉടന്‍ നടപ്പാക്കണമെന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളില്‍ നിന്ന് ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ബലാത്സംഗ കേസുകളിലെ വിചാരണയിലും ശിക്ഷ നടപ്പിലാകുന്നതിലെ കാലതാമസവും മൂലം തങ്ങള്‍ക്ക് നീതി നടപ്പിലാകുന്നില്ലെന്ന് ഇത്തരം കേസുകളിലെ ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

