മുംബൈ: കര്‍ണാടകത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലനില്‍പ്പിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി രാജിവെച്ച എം.എല്‍.എമാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം കോണ്‍ഗ്രസ് ഊര്‍ജിതമായി തുടരവെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി വിമത എം.എല്‍.എമാര്‍. രാജി പിന്‍വലിക്കില്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ തങ്ങള്‍ ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും രാജിവെച്ച 13 എം.എല്‍.എമാരില്‍ ഒരാളായ എസ്.ടി സോമശേഖര്‍ പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസ് എം എല്‍ എയാണ് സോമശേഖര്‍.

രാജിവെച്ച എം.എല്‍.എമാരെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന് പുറത്തെത്തിയാണ് എസ്.ടി സോമശേഖര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. "ഞങ്ങള്‍ പതിമൂന്ന് എം എല്‍ എമാര്‍ സ്പീക്കര്‍ക്ക് രാജി സമര്‍പ്പിക്കുകയും ഗവര്‍ണറെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചതുമാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. തിരിച്ചു ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചോ രാജി പിന്‍വലിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഒരു ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നതേയില്ല''- എസ്.ടി സോമശേഖര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Karnataka Congress MLA ST Somashekar outside Sofitel hotel in Mumbai: We 13 MLAs submitted resignation to the Speaker & informed Governor. We all are together. No question of going back to Bengaluru & withdrawing the resignations. pic.twitter.com/0ae0ttAlgo