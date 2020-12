ന്യൂഡല്‍ഹി: കാര്‍ഷിക രംഗം രാജ്യത്തെ സുപ്രധാന മേഖലയാണെന്നും അതിനെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്. പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരായ സമരം കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍ ശക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അടുത്തിടെ കൊണ്ടുവന്ന പരിഷ്‌കരണങ്ങള്‍ കര്‍ഷകരുടെ താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്കിലും സര്‍ക്കാര്‍ ആശയ വിനിമയത്തിനും ചര്‍ച്ചയ്ക്കും തയ്യാറാണെന്നും ഫിക്കി (ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ ചേംബേഴ്‌സ് ഓഫ്‌കോമേഴ്‌സ് ആന്‍ഡ് ഇന്‍ഡസ്ട്രി) യുടെ വാര്‍ഷിക യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കാര്‍ഷിക മേഖലയ്‌ക്കെതിരായ പിന്തിരിപ്പന്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുപോലും പ്രസക്തിയില്ല. കര്‍ഷക സഹോദരങ്ങളെ കേള്‍ക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എപ്പോഴും സന്നദ്ധമാണ്. കര്‍ഷകരുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാനും അവര്‍ക്ക് സാധ്യമായ എന്ത് ഉറപ്പ് വേണമെങ്കിലും നല്‍കാനും സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാണ്. ചര്‍ച്ചയ്ക്കും സംവാദത്തിനും സര്‍ക്കാര്‍ സന്നദ്ധമാണ്.

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പ്രതികൂല സ്വാധീനത്തെ മറികടക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞ മേഖലകളില്‍ ഒന്നാണ് കാര്‍ഷിക മേഖല. മികച്ച വിളവാണ് കൃഷിയില്‍നിന്ന് ഉണ്ടായത്. കാര്‍ഷിക ഉത്പാദനവും സംഭരണവും വന്‍തോതില്‍ വര്‍ധിച്ചു. സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മൂന്ന് പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കര്‍ഷകരാണ് ഡല്‍ഹിയുടെ അതിര്‍ത്തികളില്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി സമരം നടത്തുന്നത്. അതിനിടെയാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദങ്ങള്‍.

അതിനിടെ, കോവിഡ് മഹാമാരിക്കിടയിലും രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ശക്തിപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. നിലവിലെ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്റെ ആദ്യ അഞ്ച് മാസങ്ങളില്‍ 35.73 മില്യണിന്റെ നേരിട്ടുളള വിദേശ നിക്ഷേപ(എഫ്.ഡി.ഐ) മാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 13 ശതമാനം ഉയര്‍ന്നതാണിത്. ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വിദേശ നിക്ഷേപമാണ് ഈ കാലയളവില്‍ നേടാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ കരുത്താണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത്. 2020 ഏപ്രില്‍ - ഓഗസ്റ്റ് കാലയളവില്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വിദേശ നിക്ഷേപമാണ് സ്വീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: No Question of Taking Retrograde Steps Against Agriculture Sector Ever - Says Rajnath Singh