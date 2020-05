ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് ക്വാറന്റീന്‍ നിര്‍ബന്ധമില്ലെന്ന് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തവര്‍ 14 ദിവസത്തേക്ക് ആരോഗ്യം സ്വയം നിരീക്ഷിക്കണമെന്ന് പുതിയ മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാല്‍ തെര്‍മല്‍ സ്‌ക്രീനിങ്, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക, ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പ് നിര്‍ബന്ധമായും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നീ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ആഭ്യന്തര വിമാന, ട്രെയിന്‍, ബസ് യാത്രക്കാരില്‍ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വിവിധ വകുപ്പുകളോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തവര്‍ 14 ദിവസത്തേക്ക് ആരോഗ്യം സ്വയം നിരീക്ഷിക്കണം. എന്നാല്‍ ഇതിനിടയില്‍ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ജില്ലാ നിരീക്ഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയേ സംസ്ഥാന ദേശീയ കോള്‍ സെന്ററിലോ ബന്ധപ്പെടണം. അതേസമയം കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെ കോവിഡ് സെന്ററുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നേരിയ തോതിലുള്ള കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് രോഗിയുടെ താത്പര്യ പ്രകാരം വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നതിനോ സര്‍ക്കാരിന്റെതോ അല്ലാത്തതോ ആയ കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്റുകളിലോ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നതിനും അനുവാദം നല്‍കും. ഐ സി എം ആര്‍ പ്രോട്ടോകോള്‍ പ്രകാരമായിരിക്കും ഇത്.

എല്ലാ യാത്രക്കാരും അവരുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണുകളില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യണം. വിമാനത്താവളങ്ങള്‍, റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകള്‍, ബസ് ടെര്‍മിനലുകള്‍ വിമാനം,ബസ്, ട്രെയിന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായ മുന്‍കരുതല്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളടക്കം അറിയിപ്പ് നടത്തും. വിമാനത്താവളങ്ങള്‍, റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകള്‍, ബസ് ടെര്‍മിനലുകള്‍ എന്നിവ പതിവായി ശുചീകരിക്കുകയും അണുവിമുക്തമാക്കുകയും സോപ്പുകളുടെയും സാനിറ്റൈസറുകളുടെയും ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യണം. - ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോഴും അവസാനിക്കുമ്പോഴും യാത്രക്കാര്‍ തെര്‍മല്‍ സ്‌കാനിങിന് വിധേയമാകണം. രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തവരെ മാത്രമേ യാത്രക്കായി അനുവദിക്കാവു. എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Content Highlights: No quarantine, Arogya Setu essential for those coming to Delhi