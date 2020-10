ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് മഹാമാരി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഒരേസമയം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടുവെന്ന തരത്തിലുള്ള ചൈനയുടെ വാദത്തിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹര്‍ഷ വര്‍ധന്‍. ചൈനയിലെ വുഹാനാണ് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം എന്നകാര്യമാണ് ലോകവ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 'സണ്‍ഡേ സംവാദ്'പരിപാടിയുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ ഫോളോവേഴ്‌സുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തവെയാണ് കോവിഡ് വ്യാപനം സംബന്ധിച്ച ചൈനയുടെ വാദം ആരോഗ്യമന്ത്രി തള്ളിയത്.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഒരേ സമയം കോവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ചൈന പറയുന്നത്. അത് അംഗീകരിക്കണമെങ്കില്‍ വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ രോഗബാധ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തതിന്റെയും സ്ഥിരീകരിച്ചതിന്റെയും തെളിവുകള്‍ വേണം. ഇതുവരെ അത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ വുഹാന്‍ തന്നെയാണ് പ്രഭവ കേന്ദ്രമെന്നാണ് ലോകം മുഴുവന്‍ കരുതുന്നത്.

ഓക്‌സീമീറ്ററുകളില്‍ വിപണിയില്‍നിന്നോ ഓണ്‍ലൈനിലൂടെയോ വാങ്ങുന്നവര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. എഫ്.ഡി.എ, സി.ഇ എന്നിവയുടെ അംഗീകാരമുള്ള ഓക്‌സീമീറ്ററുകള്‍ വാങ്ങാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഐ.എസ്.ഒ /ഐ.ഇ.സി ഗുണനിലവാരവും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ചൈനയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച ഓക്‌സീമീറ്ററുകള്‍ രാജ്യത്ത് വന്‍തോതില്‍ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോഴായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. ശരീരത്തില്‍ ഓക്‌സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കോവിഡ് ലക്ഷണമല്ല. മറ്റ് അസുഖങ്ങള്‍മൂലവും അത് സംഭവിക്കാം.

കൊറോണ വൈറസിന് ജനിതകമാറ്റം സംഭവിച്ചതായി ഇന്ത്യയില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അത് കൂടുതല്‍ വ്യാപനശേഷിയുള്ളതോ തീവ്രരോഗബാധയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നതോ ആയി മാറിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മൂക്കിലൂടെ നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്ന കോവിഡ് വാക്‌സിന്റെ പരീക്ഷണം രാജ്യത്ത് നിലവില്‍ നടക്കുന്നില്ല. സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഭാരത് ബയോടെക്കും അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്.

ആയിരക്കണക്കിന് പേരിലാണ് വാക്‌സിനുകളുടെ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങള്‍ സാധാരണ നടത്താറുള്ളത്. 30,000 - 40,000 പേരിലൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. ഒരു ആശുപത്രിയോ ഒരു നഗരമോ ഒക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അത് നടത്താന്‍ കഴിയുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

