ന്യൂഡല്‍ഹി: ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ ചോരുമെന്ന ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കര്‍. ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന തരത്തില്‍ എഐഎംഐഎം നേതാവ് അസദുദ്ദീന്‍ ഒവൈസി നടത്തിയ പ്രസ്താവന ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

തൊട്ടടുത്തുള്ള ആര്‍ക്കെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതു സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സംവിധാനമാണ് ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ്. വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ ട്രാക്കിങ്ങിനും മാപ്പിങ്ങിനുമുള്ള മറ്റേത് സംവിധാനത്തെക്കാളും മികച്ചതാണ് ഇതെന്ന് ലോകവ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു ആശങ്കകളും ആവശ്യമില്ല.

ഒരാള്‍ക്ക് ചുമയോ ജലദോഷമോ ഉണ്ടെങ്കിലോ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചുവെങ്കിലോ മാത്രം വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയാല്‍ മതിയാകും. മറ്റു വിവരങ്ങളൊന്നും ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അടുത്ത ഒന്നു രണ്ട് വര്‍ഷത്തേക്കുകൂടി ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരും. വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ വൈകാതെ അവസാനിക്കും. എന്നാല്‍, വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് എതിരായ പോരാട്ടം വിജയിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥിരം സംവിധാനമായി ആരോഗ്യസേതു ആപ്പിന്റെ ഉപയോഗം തുടരുമെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

സംശയകരമായ ആപ്പ് അടക്കമുള്ളവയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ നേരിടുന്നതെന്ന് എഐഎംഐഎം നേതാവ് ഒവൈസി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു പോംവഴിയും ഇല്ലെന്നാണ് ഡല്‍ഹിയിലെ സുല്‍ത്താന്‍മാര്‍ പറയുന്നത്. സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍പോലും ജനങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാരുമായി പങ്കുവെക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും ഒവൈസി ആരോപിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം.

Content Highlights: No privacy concerns over using Aarogya Setu app: Javadekar