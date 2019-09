ലക്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ആശുപത്രികളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു വാര്‍ത്തകൂടി ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. വെളിച്ചമില്ലാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് മൊബൈല്‍ ഫോണിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ രോഗിയുടെ മുറിവിന് തുന്നലിടുന്ന ഡോക്ടറുടെ ചിത്രമാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഫിറോസാബാദ് ജില്ലയിലെ ഷിക്കോഹബാദ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം.

വൈദ്യുതി നിലച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ മുടങ്ങിയത്. വൈദ്യുതിക്കായുള്ള മറ്റു താല്‍ക്കാലിക സംവിധാനങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് റോഡ് അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടയാള്‍ക്ക് മൊബൈല്‍ വെളിച്ചത്തില്‍ തുന്നലിടേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായത്.

ഏതുവിധേനയും രോഗിയെ ചികിത്സിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് വൈദ്യുതി ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും മൊബൈല്‍ വെളിച്ചത്തില്‍ ചികിത്സിക്കണ്ടിവന്നതെന്ന് ഡോക്ടറായ അഭിഷേക് പറഞ്ഞു. തുടര്‍ച്ചയായി വൈദ്യുതി നിലയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ പതിവ് സംഭവമാണ്. പലപ്പോഴും മൊബൈല്‍ വെളിച്ചത്തിലാണ് ചികിത്സ നടക്കുന്നതെന്നും ഡോക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

