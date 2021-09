ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ബിഎസ്പി അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ പുതിയ പ്രതിമകളോ സ്മാരകങ്ങളോ സ്ഥാപിക്കില്ലെന്ന് മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി മായാവതി. വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ലഖ്‌നൗവില്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍. കഴിഞ്ഞ ബിഎസ്പി സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സ്വന്തം പ്രതിമ വരെ നിര്‍മിച്ച് ആരോപണം നേരിട്ട നേതാവാണ് തന്റെ സര്‍ക്കാര്‍ നയം മാറ്റുമെന്ന് വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ഉറപ്പുനല്‍കിയത്.

'നമ്മുക്ക് വഴികാട്ടിയായവരുടെ പേരില്‍ പുതിയ സ്മാരകങ്ങളോ പാര്‍ക്കുകളോ നിര്‍മിക്കേണ്ടതില്ല. യുപിയില്‍ ബിഎസ്പി മുമ്പ് അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോള്‍ അവയെല്ലാം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിഎസ്പിക്ക് വീണ്ടും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാനായാല്‍ പ്രതിമകളും സ്മാരകങ്ങളും നിര്‍മിക്കുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് മികച്ച ഭരണം കാഴ്ചവെയ്ക്കാനായിരിക്കും ബിഎസ്പി സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുക' - മായാവതി പറഞ്ഞു.

2016 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിലും ഇനി സ്മാരകങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കില്ലെന്ന് മായാവതി വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ഉറപ്പുനല്‍കിയിരുന്നു. സ്വന്തം പ്രതിമയ്ക്ക് പുറമേ പാര്‍ട്ടി ചിഹ്നമായ ആന, ബിഎസ്പി സ്ഥാപക നേതാവ് കന്‍ഷി റാം എന്നിവരുടെ പ്രതിമകള്‍ സ്ഥാപിച്ച മായാവതി സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടിക്കെതിരേ പ്രതിപക്ഷം വലിയ വിമര്‍ശനവും ഉയര്‍ത്തിരുന്നു. ലോകായുക്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഏകദേശം 1400 കോടിയോളം രൂപ സ്മാരകങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാനായി മായാവതി സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവഴിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും പരാജയം നേരിട്ട മായാവതി ഇത്തവണ അധികാരം പിടിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ നിര്‍ണായക വോട്ട് ബാങ്കായ ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ബിഎസ്പി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മായാവതി വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാവര്‍ക്കും നേട്ടവും സമാധാവും ഉറപ്പാക്കുന്ന നയമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കുക. ദളിത്, പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഉന്നത ജാതിയില്‍പ്പെട്ടവരുടെ താത്പര്യങ്ങളും തന്റെ സര്‍ക്കാര്‍ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും മായാവതി പറഞ്ഞു.

ബിജെപിയുടെ ഭരണകാലവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ബിഎസ്പി സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് തങ്ങളുടെ സമുദായത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് മികച്ച സൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നതെന്ന് ബ്രാഹ്മണര്‍ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ പേര്‍ ബിഎസ്പിയിലേക്ക് വരുമെന്നും 2007ല്‍ നേടിയതിന് സമാനമായ രീതിയില്‍ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ബിഎസ്പിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും മായാവതി പറഞ്ഞു.

