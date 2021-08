ന്യൂഡൽഹി: പാൻ, ഇപിഎഫ്ഒ എന്നിവയുമായി ആധാർ കാർഡ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിലവിൽ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് യു.ഐ.ഡി.എ.ഐ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സേവനങ്ങളും നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും യു.ഐ.ഡി.എ.ഐ. വ്യക്തമാക്കി.

പാൻ, ഇപിഎഫ്ഒ എന്നിവയുമായി ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സമയപരിധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെ പലർക്കും സൈറ്റിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിരവധി കോണിൽ നിന്ന് പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു.

എന്നാൽ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനമായ നവീകരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സൈറ്റിൽ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടത് എന്നാണ് യു.ഐ.ഡി.എ.ഐ വ്യക്തമാക്കിയത്. നവീകരണത്തിന് ശേഷം പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുവെന്ന് യു.ഐ.ഡി.എ.ഐ പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് ശേഷം 51 ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ​ച ചെയ്തത്. പ്രതിദിനം 5.68 ലക്ഷം പേരാണ് സൈറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ​ച ചെയ്തതെന്ന് യു.ഐ.ഡി.എ.ഐ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം സെപ്റ്റംബർ മുതൽ രാജ്യത്തെ പിഎഫ് നിയമങ്ങളിൽ കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇനിമുതൽ പണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

Content highlights: No Outage in Facility Linking Aadhaar with PAN, EPFO - UIDAI