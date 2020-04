രണ്ട് വര്‍ഷം പിന്നിട്ടു ചെന്നൈ വാസത്തിന്. ഈ കാഴ്ച ആദ്യമാണ്. നീണ്ട് പരന്ന്, പൊരിവെയില് കാഞ്ഞ് മറീന ബീച്ച്. ഒരു മനുഷ്യന്‍ പോലുമില്ല. റോഡില്‍ പോലീസ്. ഇടയ്ക്കിടെ അതിലേ കടന്നു പോകുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നു. അണ്ണായും കരുണാനിധിയും എം.ജി.ആറും ജയലളിതയുമെല്ലാം അന്തിയുറങ്ങുന്ന മറീന ചരിത്രത്തിലാദ്യമായായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നിശബ്ദമാകുന്നത്. അത്ഭുതമൊന്നുമല്ല. ലോകം മുഴുവന്‍ ഇങ്ങനെ പലതുമാണ് ഇന്ന്. അണ്ണാ സ്‌ക്വയറില്‍നിന്ന് ലൈറ്റ്ഹൗസിനടുത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ആ കാഴ്ച കണ്ണിലുടക്കിയത്. ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് കീഴെ മൂന്നു ചെറുപ്പക്കാര്‍. അവര്‍ക്കു ചുറ്റും അസംഖ്യം നായ്ക്കളും കാക്കകളും. കയ്യില്‍ കരുതിയ വലിയ ബക്കറ്റില്‍ നിന്ന് കുഴച്ച ചോറ് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരാള്‍. ആരൊക്കെയോ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ പഴയ ചില പാത്രങ്ങളില്‍ വെള്ളം പകരുന്നു മറ്റേയാള്‍. മൂന്നാമന്റെ കയ്യില്‍ കുറച്ച് ബിസ്‌ക്കറ്റുണ്ട്. അതയാള്‍ പലയിടത്തായി നായ്ക്കള്‍ക്ക് കൊടുക്കുന്നു.

ഒഴിച്ചുകൊടുത്ത വെള്ളമെല്ലാം നായ്ക്കള്‍ മോന്തിക്കുടിക്കുന്നു. നക്കിത്തുടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ചോറിട്ടു കൊടുത്തയിടങ്ങളെല്ലാം. കാക്കകള്‍ വറ്റും കൊത്തിപ്പറക്കുന്നു. പിന്നേയും പറന്നു വന്ന് ആ വലിയ കൂട്ടത്തില്‍ ചേരുന്നു. ഒരു മണി പോലും വറ്റ് വെറുതെയാക്കുന്നില്ല നായ്ക്കളും കാക്കകളും. അവയ്ക്കെല്ലാം അത്രയ്ക്ക് വിശപ്പുണ്ട് എന്ന് ഒരു നോട്ടത്തില്‍ അനുഭവിക്കാം. വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണിയായിട്ടുണ്ട്. ഈ പകലില്‍ മറ്റൊരു ഭക്ഷണവും ലഭിച്ച് കാണില്ല.

മറീന പ്രൗഢമായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം ചിലവഴിക്കാന്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്കായി അസംഖ്യം കടകള്‍. അവയെല്ലാം അടച്ചതോടെ പട്ടിണിയാണ് തെരുവ്. ഉച്ച മുതല്‍ ആയിരങ്ങളാണ് മറീനയിലേക്കെത്താറ്. അവര്‍ക്കായി, ചെറിയ കടകളില്‍ സകല വിഭവങ്ങളും വെന്തുനില്‍ക്കുന്നുണ്ടാകും. അതിന്റെയെല്ലാം എച്ചിലും കടക്കാര്‍ സ്നേഹത്തോടെ നല്‍കുന്ന ഭക്ഷണവുമെല്ലാം കഴിച്ച് ജീവിച്ചതാണ് ഈ നായ്ക്കളും കാക്കകളുമെല്ലാം. പെടുന്നനേ അടച്ചുപൂട്ടല്‍ വന്നതോടെ ഗതിമാറി.

അടച്ചുപൂട്ടലിന് തൊട്ടു മുന്‍പ് പല തൊഴിലാളികളും കിട്ടിയ ബസ്സിന് നാട് പിടിച്ചു. നഗരത്തിലുള്ളവര്‍ പ്രാണഭയത്താല്‍ പുറത്തിറങ്ങാതായി. പുറത്തിറങ്ങുന്നവര്‍ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങി വേഗം തന്നെ വീടുകളില്‍ തിരിച്ചെത്തും. ആരുടേയും സ്‌നേഹം ഈ ജീവജാലങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ എത്തിനോക്കിയില്ല. ആ സമയത്ത് സ്വന്തം വീട്ടില്‍നിന്ന് അരി വെച്ച്, വാര്‍ത്ത് കൊണ്ടു വന്നതാണ് പ്രവീണ്‍. അത് മതിയാവില്ല എന്ന് ആദ്യദിവസം തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടു. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം തേടി. ജഗദീഷും സുരേഷും ഒപ്പം കൂടി. ഇപ്പോള്‍ ഒരു നേരമെങ്കിലും മറീനയിലെ നായ്ക്കള്‍ക്കും പശുക്കള്‍ക്കും കാക്കകള്‍ക്കുമെല്ലാം ഭക്ഷണമുണ്ട്.

ഒരു കവറില്‍നിന്ന് അല്‍പ്പം ഭക്ഷണം എടുത്ത് നല്‍കിയ ജഗദീഷിന് പുറകെ പശു നടന്ന് നടന്ന് നീങ്ങുന്നത് നോക്കി നിന്നു. ''ഇതുങ്ങള്‍ക്കും ജീവിക്കേണ്ടേ, ഭക്ഷണം വേണ്ടേ, ഈ സമയത്ത് നമ്മളല്ലെ സഹായിക്കേണ്ടത്.'' പ്രവീണാണ് സംസാരിച്ചത്.

കുഞ്ഞുങ്ങള്‍, അപകടം പറ്റിയ ജീവികള്‍, ഇര തേടാന്‍ കഴിയാത്തവ. എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അന്നം കിട്ടാത്ത ലോക്ക്ഡൗണ്‍. വിശന്ന് വലഞ്ഞ തെരുവിന് മുന്നില്‍ ഇവര്‍ വിളമ്പുന്നത് ജീവനാണ്. വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി പശുവും പട്ടിയും കാക്കയുമെല്ലാം വട്ടം കൂടുന്നു, ഈ നല്ല മനുഷ്യര്‍ക്ക് ചുറ്റും. നാലുപാടും ഇരുട്ട് മാത്രമല്ല. അതിരുകള്‍ മായ്ക്കുന്ന സുന്ദരകാഴ്ചകള്‍ കൂടിയാണ് ഈ കാലം.

Content Highlights: No One in Marina Beach, Three Youths Helping Dogs and Crows