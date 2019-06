പട്‌ന: ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ്‌കുമാറിനെ മഹാസഖ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് ആര്‍ജെഡി നേതാവ് റാബ്രിദേവി. നിതീഷ് കുമാര്‍ മഹാസഖ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് തങ്ങള്‍ക്ക് എതിര്‍പ്പൊന്നുമില്ലെന്ന് റാബ്രിദേവി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ജൂലൈ 2017 ലാണ് മഹാസഖ്യത്തില്‍ നിന്ന് ജെഡിയു പിന്‍മാറുന്നത്. കാലിത്തീറ്റ കുഭകോണക്കേസില്‍ ലാലുപ്രസാദ് യാവ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനു ശേഷമായിരുന്നു.പിന്നീട് ബിജെപിയോട് ഒപ്പം കൂടിയെങ്കിലും രണ്ടാം മോദി സര്‍ക്കാരില്‍ ജെഡിയുവിന് കൂടുതൽ കാബിനറ്റ് പദവിയില്ലെന്ന ആക്ഷേപവുമായി നിതീഷ്കുമാർ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.

പ്രതീകാത്മകമായി പാര്‍ട്ടിക്ക് കേന്ദ്രത്തില്‍ ഒരു കാബിനറ്റ് പദവി മാത്രമേ നല്‍കിയുള്ളൂ എന്ന പറഞ്ഞ് എന്‍ഡി എ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗമാവാതെ നില്‍ക്കുകയാണ് നിതീഷ്‌കുമാര്‍. ഇതിനു പകരമായി ബിഹാര്‍ കാബിനറ്റില്‍ ജെഡിയു അംഗങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ കാബിനറ്റ് പദവി നല്‍കി ബിജെപി അംഗങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്ന നീക്കവും നിതീഷ്‌കുമാറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായി

ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് റാബ്രിദേവി പുതിയ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയത്. അതേസമയം ആര്‍ജെഡിയുടെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളാണ് നിതീഷിനെ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നും റാബ്രിദേവി വ്യക്തമാക്കി.

content highlights: No Objection If Nitish Kumar Returns To Grand Alliance, Says Rabri Devi