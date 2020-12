ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് രാത്രികാല കര്‍ഫ്യൂ ഏര്‍പ്പെടുത്തില്ലെന്ന് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് രാത്രികാല നിയന്ത്രണം വേണ്ടെന്ന തീരുമാനം. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം പിടിച്ചുനിര്‍ത്താന്‍ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് മൂന്നാംഘട്ട വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് രാത്രികാല കര്‍ഫ്യൂ സംബന്ധിച്ച് ഉടന്‍ തീരുമാനമെടുക്കാനും കാലതാമസമില്ലാതെ നടപ്പാക്കാനും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഹൈക്കോടതി ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിനോട് നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു.

നവംബറില്‍ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വലിയ വര്‍ധവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി ഡല്‍ഹിയില്‍ ദിനംപ്രതിയുള്ള കേസുകളുടെ എണ്ണം 4000 ത്തിനടുത്തായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം മരണനിരക്ക് താരതമ്യേന ഇപ്പോഴും ഉയര്‍ന്നതാണ്. നിലവില്‍ 5.7 ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ക്ക് ഡല്‍ഹിയില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 9,342 മരണവും ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

