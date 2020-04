ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പതു മണിക്ക് രാജ്യമൊന്നാകെ വൈദ്യുത വിളക്കുകള്‍ അണയ്ക്കുമ്പോള്‍ വൈദ്യുതവിതരണ ശൃംഖലയെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയം.

ഏപ്രില്‍ 5 ന് രാത്രി 9 മുതല്‍ രാത്രി 9.09 വരെ വീടുകളിലെ ലൈറ്റുകള്‍ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥന. തെരുവ് വിളക്കുകള്‍, കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍, ടിവികള്‍, ഫാനുകള്‍, റഫ്രിജറേറ്ററുകള്‍, എസികള്‍ തുടങ്ങിയ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളൊന്നും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കരുതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ആശുപത്രികളിലെ വൈദ്യുത വിളക്കുകള്‍, പൊതുഉപയോഗം, മുനിസിപ്പല്‍ സേവനങ്ങള്‍, ഓഫീസുകള്‍, പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകള്‍ തുടങ്ങി അവശ്യ സേവനങ്ങളില്‍ വൈദ്യുത വിളക്കുകള്‍ അണക്കേണ്ടതില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യര്‍ഥിച്ചത് വീടുകളിലെ വിളക്കുകള്‍ മാത്രം അണക്കാനാണ്.

#PIBFactCheck : No need to worry, adequate protocols/arrangements are in place to handle the variation in demand when people switch off their lights for #9Baje9Minutes tomorrow ie Sunday on the PM's appeal to show solidarity over #Covid_19india #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/1VlJJChfcp