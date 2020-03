ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയുടെ വിവിധഭാഗങ്ങളില്‍ കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനിടെ പ്രതികരണവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

ഭയക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. നാം യോജിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സ്വന്തം സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ചെറുതെങ്കിലും പ്രാധാന്യമുള്ള മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കോവിഡ്-19 നെ നേരിടുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ കുറിച്ച് വിശദമായ അവലോകനയോഗം നടത്തിയെന്നും ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നവര്‍ക്ക് സ്‌ക്രീനിങ് മുതല്‍ കൃത്യമായ വൈദ്യസഹായം നല്‍കുന്നതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ വിവിധ വകുപ്പുകളും സംസ്ഥാനങ്ങളും യോജിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

കോവിഡ്-19 നെതിരെയുള്ള മുന്‍കരുതലുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ പോസ്റ്ററും ട്വീറ്റിനൊപ്പം ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

There is no need to panic. We need to work together, take small yet important measures to ensure self-protection. pic.twitter.com/sRRPQlMdtr — Narendra Modi (@narendramodi) March 3, 2020

Had an extensive review regarding preparedness on the COVID-19 Novel Coronavirus. Different ministries & states are working together, from screening people arriving in India to providing prompt medical attention. — Narendra Modi (@narendramodi) March 3, 2020

