ന്യൂഡല്‍ഹി: വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസവും നല്‍കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ കരടിനെതിരെ സംഘപരിവാര്‍ സംഘടന. ശിക്ഷാ സംസ്‌കൃതി ഉത്ഥാന്‍ ന്യാസ് എന്ന സംഘടനയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ കരടിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്‌കൂളുകളില്‍ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സംഘടനയുടെ നിലപാട്. വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലെ പ്രസ്തുത നിര്‍ദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കില്‍ കുട്ടികളില്‍ പ്രതികൂലഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്നാണ് ശിക്ഷാ സംസ്‌കൃതി ഉത്ഥാന്‍ ന്യാസ് പറയുന്നത്.

വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധനായ ദിനനാഥ് ബത്രയാണ് ശിക്ഷാ സംസ്‌കൃതി ഉത്ഥാന്‍ ന്യാസ് എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചത്. ആര്‍എസ്എസ് ബന്ധമുള്ള സംഘടനയാണിത്. സ്‌കൂളുകളില്‍ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പാഠങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും ആവശ്യമായ ബോധവത്കരണമാണ് നല്‍കേണ്ടതെന്നാണ് ദിനനാഥ് ബത്ര പറയുന്നത്. സംഘടയുടെ സെക്രട്ടറിയായ അതുല്‍ കോത്താരി വിഷയത്തില്‍ സംസാരിക്കവെ സെക്‌സ് എന്ന പദം ഉച്ചരിക്കാന്‍ പോലും കൂട്ടാക്കിയില്ല.

മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും കൗണ്‍സിലിങ് നല്‍കണമെന്നതാണ് പ്രധാനം. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മനുഷ്യ ശരീരത്തേക്കുറിച്ചും അവയവങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിലവില്‍ അവ ശാസ്ത്രപഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതുല്‍ കോത്താരി പറഞ്ഞു. നിര്‍ദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കില്‍ പ്രതികൂല ഫലങ്ങളാകുമുണ്ടാകുക- കോത്താരി പറയുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലും പാഠ്യ പദ്ധതികളും തദ്ദേശവത്കരണം കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ശിക്ഷാ സംസ്‌കൃതി ഉത്ഥാന്‍ ന്യാസ് എന്ന സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം.

ആര്‍.കെ. കസ്തൂരി രംഗന്‍ അധ്യക്ഷനായ സമിതി പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ കരട് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഈ വര്‍ഷം മെയ് മാസത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് സമര്‍പ്പിച്ചത്. സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ തലം മുതല്‍ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കണമെന്നാണ് സമിതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുക, അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം, കുടുംബാസൂത്രണം, ലൈംഗിക രോഗങ്ങള്‍ പകരുന്നത് തടയല്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളടക്കമുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളാണ് ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി സമിതി സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

