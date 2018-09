ന്യൂഡല്‍ഹി: പട്ടികജാതി- പട്ടിക വര്‍ഗക്കാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2006ലെ നാഗരാജ് കേസിലെ വിധിയില്‍ പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് നിരീക്ഷണം.

സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനു സംവരണം നല്‍കുമ്പോള്‍ എസ്.സി., എസ്.ടി. വിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്നാക്കാവസ്ഥയും സര്‍ക്കാര്‍ ജോലികളിലെ പ്രാതിനിധ്യക്കുറവും വ്യക്തമാക്കുന്ന കണക്കുകള്‍ നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ എം. നാഗരാജ് കേസിലെ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ആവശ്യമാണ് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയത്.

2006-ലെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ആവശ്യം.

വൈ കെ സബര്‍വാള്‍, കെ ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍, എസ് എച്ച് കപാഡിയ, സി കെ താക്കര്‍, പി കെ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യന്‍ എന്നിവരായിരുന്നു 2006ലെ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ അംഗങ്ങള്‍.

content highlights: no need of reconsideration says supreme court on verdict of nagaraj case