ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കല്‍ പ്രായം വെട്ടികുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കവും നടത്തുന്നില്ലെന്ന് പേഴ്‌സണല്‍ സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം നീക്കമുണ്ടെന്ന രീതിയില്‍ ചില മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്ന വാര്‍ത്ത വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കല്‍ പ്രായം 60 വയസാണ്. 50 വയസിന് മുകളിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കല്‍ പ്രായത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കാര്യമായ മാറ്റംവരുത്തുമെന്ന രീതിയിലായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ അതു സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തില്‍ യാതൊരു ചര്‍ച്ചകളോ നീക്കങ്ങളോ നടന്നിട്ടില്ല. സര്‍ക്കാരിന്റെ പരിഗണനയില്‍ ഈ വിഷയമില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇത്തരം റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് വരുന്നത് ഖേദകരമാണ്. പലതവണകളായി പേഴ്‌സണല്‍ മന്ത്രാലയം വിശദീകരണം നല്‍കിയതാണ്. കാറോണ വൈറസ് പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ രാജ്യം കടന്നുപോകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തില്‍, ചില ആളുകള്‍ക്ക് നിക്ഷിപ്ത താത്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്നത് നിര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്നും സിങ് പറഞ്ഞു.

