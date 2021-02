കൊല്‍ക്കത്ത: ഈ വര്‍ഷം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് ദിനംപ്രതി നേതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള ഒഴുക്കാണ് ബിജെപിയിലേക്ക്. ഇന്നും ഒരു എംഎല്‍എ ബിജെപിയില്‍ ചേരുകയുണ്ടായി. എന്നാല്‍ ഇനി ആളുകള്‍ മതിയെന്ന നിലപാടാണ് ഇപ്പോള്‍ ബിജെപി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ 'ബി' ടീമായി ബിജെപി മാറുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപം മറികടക്കാനാണ് നടപടിയെന്നാണ് പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം പറയുന്നത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലെ പുകച്ചില്‍ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാനാണ് വാതിലുകള്‍ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സി പി.ടി.ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

'മികച്ച പ്രതിച്ഛായയില്ലാത്ത നേതാക്കളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ബിജെപി തൃണമൂലിന്റെ ബി-ടീമായി മാറാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആരോപണങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന ആളുകളും അല്ലെങ്കില്‍ അധാര്‍മികമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നവരും പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേരാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല' ബിജെപി ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൈലാഷ് വിജയ്‌വര്‍ഗിയ പറഞ്ഞു.

ബംഗാളില്‍ ബിജെപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത് കൈലാഷ് വിജയ്‌വര്‍ഗിയയാണ്. ഇനി മുതല്‍ പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് കൂട്ടത്തോടെ വരുന്നത് നടക്കില്ല. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് സൂക്ഷമ പരിശോധനകള്‍ നടത്തിയ ശേഷമേ പാര്‍ട്ടിയില്‍ പ്രവേശനം ലഭിക്കൂവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേ സമയം തൃണമൂലില്‍ നിന്ന് സീറ്റുകള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച് എംഎല്‍എമാരും നേതാക്കളും കൂട്ടത്തോടെ ബിജെപിയില്‍ ചേരുന്നത് പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലും പ്രതിസന്ധികള്‍ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളില്‍ ഇത് പരസ്യമായ സംഘര്‍ഷങ്ങളിലേക്കും വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്. പാര്‍ട്ടിക്കൊപ്പം ആദ്യ മുതലേ അടിയുറച്ച് നിന്നവരെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്നാണ് പരാതി. ഒരു പ്രതിച്ഛായയും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ബിജെപിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കള്‍ ആരോപിക്കുന്നു. തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ അഴിമതി ആരോപണങ്ങള്‍ നേരിട്ട ആളുകളെ ബിജെപി ഒരു മടിയും കൂടാതെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പാര്‍ട്ടിക്ക് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യുമെന്നും നേതാക്കള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പോകുന്നവര്‍ക്കെല്ലാം പോകാം ആരേയും പിടിച്ചുവെക്കില്ലെന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിയുടെ പ്രതികരണം.

