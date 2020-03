ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ ഭക്ഷണശാലകളില്‍ കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങളേര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍. ഭക്ഷണശാലകളില്‍ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വിലക്കും, പകരം പാഴ്‌സല്‍ കൊണ്ടുപോവുന്നതും ഡെലിവറി സര്‍വീസുകളും തുടരും. മാര്‍ച്ച് 31 വരെ നിയന്ത്രണം ബാധകമാണ്.

ഇരുപതോ അതില്‍ കൂടുതലോ ആളുകള്‍ കൂടുന്ന ഒരു പരിപാടിയും ഇനി അനുവദിക്കില്ല. സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികള്‍, മതപരമായ ചടങ്ങുകള്‍, വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികള്‍, സെമിനാര്‍, കോണ്‍ഫറന്‍സ് എന്നിവയ്ക്ക് ഈ നിര്‍ദേശം ബാധകമാണ്.

നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടവര്‍ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇത്തരം ആളുകളെ സ്റ്റാംപ് ചെയ്യുന്ന നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. നിരീക്ഷണത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കും.

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ബസുകളും ബസ് ടെര്‍മിനലുകളും മെട്രോ ട്രെയിനുകളും നിത്യവും അണുവമുക്തമാക്കും. ബസ് ഡിപ്പോകളില്‍ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും അണുവിമുക്തമാക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കും. രാവിലെ 10 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 6 വരെ സൗജന്യമായി ഈ സേവനം ലഭിക്കും.

ഇതുവരെ 10 കൊറോണ പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരാള്‍ മരണപ്പെട്ടു, മൂന്ന് പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി, ചികിത്സയിലുള്ള ആറ് പേരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights:No more eating out in Delhi; Govt starts stamping those under quarantin