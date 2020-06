ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ മദ്യത്തിന് 70 ശതമാനം കോവിഡ് നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുമാനം പിന്‍വലിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. ജൂണ്‍ 10 മുതല്‍ ഇത് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും.

അതേസമയം, എല്ലാത്തരം മദ്യങ്ങളുടെയും മൂല്യവര്‍ദ്ധിത നികുതി (വാറ്റ്) 20 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 25 ശതമാനമായി സര്‍ക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തി. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

അധികവരുമാനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ കഴിഞ്ഞ മാസം മുതല്‍ മദ്യത്തിന് 'പ്രത്യേക കൊറോണ ഫീസ്' ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. ഒരോ ബോട്ടിലുകളുടേയും പരമാവധി വില്‍പന വിലയില്‍ 70 ശതമാനം കോവിഡ് നികുതിയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ചുമത്തിയിരുന്നത്.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രം ഇളവുവരുത്തിയതിന് പിന്നാലെ മേയ് നാലിന് മദ്യശാലകള്‍ തുറക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പായാണ് മദ്യത്തിന് കോവിഡ് നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിത്.

