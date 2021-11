ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവര്‍ഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റുവിന്റെ ജന്മവാര്‍ഷിക ദിനത്തില്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയില്‍നിന്ന് മുതിര്‍ന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാര്‍ വിട്ടുനിന്നതില്‍ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്. പാര്‍ലമെന്റില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടിയില്‍ മുതിര്‍ന്ന മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് പുറമേ ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കര്‍ ഓം ബിര്‍ള, രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷന്‍ വെങ്കയ്യ നായിഡു എന്നിവരും പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല.

പാര്‍ലമെന്റിന്റെ സെന്റര്‍ ഹാളില്‍ നെഹ്‌റുവിന്റെ ജന്മവാര്‍ഷിക പരിപാടിയില്‍ അസാധാരണമായ സംഭവങ്ങളാണ് നടന്നതെന്ന് ജയറാം രമേശ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കര്‍ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തില്ല. രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷനും സന്നിഹിതനല്ലായിരുന്നു. ഒരൊറ്റ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും ചങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തില്ല. ഇതിലും മോശമായി കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാനാകുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയെ അപലപിച്ച് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി ഡെറിക് ഒബ്രിയനും രംഗത്ത് വന്നു. ഇത് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പാര്‍ലമെന്റ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനങ്ങളെ ബിജെപി ഭരണ ഒരു ദിവസം ഒന്നിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നെഹ്‌റുവിന്റെ ജന്മവാര്‍ഷിക ദിനത്തില്‍ എല്ലാവര്‍ഷവും പാര്‍ലമെന്റിലെ സെന്റര്‍ഹാളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ഭാനു പ്രതാപ് സിങ്‌‌ വർമ, ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മല്ലികാര്‍ജ്ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ, കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധി എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

അതിനിടെ, ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മവാര്‍ഷികത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികള്‍ അര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റുജിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനത്തില്‍ ആദരാഞ്ജലികള്‍ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

