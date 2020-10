ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ജനിതകപരമായി സ്ഥിരതയുള്ളതാണെന്നും വലിയ ജനിതകവ്യതിയാനമൊന്നും അത് കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ഐസിഎംആറും ബയോ ടെക്‌നോളജി വകുപ്പും നടത്തിയ രണ്ട് പഠനങ്ങള്‍ മുന്‍ നിര്‍ത്തിയാണ് ഈ അറിയിപ്പ്.

കൊറോണ വൈറസില്‍ സംഭവിക്കുന്ന ചില ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായ വാക്‌സിന്‍ വികസനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ നിലവില്‍ വികസിപ്പിച്ച വാക്‌സിനുകളെയൊന്നും തന്നെ ഈ ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് ആഗോള പഠനങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

വൈറസകള്‍ പെരുകുമ്പോള്‍ വൈറസിന്റെ ചില പുതിയ ശ്രേണികള്‍ രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ ശ്രേണികള്‍ ശക്തമല്ലെങ്കില്‍ അവ വേഗം നശിച്ചു പോകും. അതല്ല ശക്തമായ പുതിയ ശ്രേണികളാണെങ്കില്‍ വൈറസ് വ്യാപനം വേഗത്തിലാകും.

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ നിലവിലെ സാഹചര്യം, വാക്സിന്‍ വിതരണം, അതിനുള്ള ഭരണപരമായ തയ്യാറെടുപ്പ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ അവലോകന യോഗം ചേര്‍ന്നത്. മൂന്ന് വാക്‌സിനുകള്‍ വികസനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. രണ്ടെണ്ണം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും ഒന്ന് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലുമാണ്.

ഐസിഎംആറും ബയോടെക്‌നോളജി വകുപ്പും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ വൈറസ് സ്ഥിരതയുള്ളതാണെന്നും വലിയ തോതിലുള്ള ജനിത വ്യതിയാനം കാണിക്കില്ലെന്നും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യവും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

content highlights: No Major Mutation In Coronavirus In India, Won't Affect Vaccines, says study