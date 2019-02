ന്യൂഡല്‍ഹി: പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള സഖ്യചര്‍ച്ചയില്‍ നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പിന്മാറിയതായി ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി നേതാവുമായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആം ആദ്മി ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്സരിക്കാനള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ ആരംഭിച്ചതായും കെജ്രിവാള്‍ എന്‍.ഡി.ടി.വിക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സഖ്യചര്‍ച്ചയ്ക്കുള്ള എല്ലാ വാതിലുകളും അടഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആം ആദ്മി ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് കെജ്രിവാള്‍ അറിയിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ആഴ്ചകള്‍ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് പുതിയ നിലപാടുമായി കെജ്രിവാള്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ആം ആദ്മിയുടെ മുഖ്യ പ്രതിയോഗിയായ കോണ്‍ഗ്രസുമായുള്ള സഖ്യചര്‍ച്ചക്കെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി ധാരാളം പേര്‍ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ മോദി-അമിത് ഷാ കൂട്ടുകെട്ടിലുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ താഴെയിറക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനമെന്ന് വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയായി കെജ്രിവാള്‍ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിനോടുള്ള സ്‌നേഹമല്ല, എന്‍.ഡി.എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാനാണ് സഖ്യചര്‍ച്ചയെന്നും കെജ്രിവാള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

2014ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ ഏഴ് ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ബി.ജെ.പിക്കായിരുന്നു വിജയം. എന്നാല്‍ പിന്നീട് നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആം ആദ്മി ശക്തമായി തിരിച്ചുവരികയും ചെയ്തു.

Content Highlights: No Mahagathbandhan in Delhi, Aam Aadmi to Contest Alone in Delhi in General Elections, Arvind Kejriwal