ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇനിയൊരു ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ യാതൊരു ഉദ്ദേശവുമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍. ട്വീറ്റിലൂടെയാണ് കെജ്‌രിവാള്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ്-19 കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

ഡല്‍ഹിയിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും കോവിഡ്-19 നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഡല്‍ഹിയിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികളുടെയും സര്‍വകക്ഷിയോഗം വിളിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇനി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഇനി മറ്റൊരു ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നടപ്പാക്കിയേക്കുമെന്ന വിധത്തില്‍ പല ആളുകളും ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തില്‍ യാതൊരു പദ്ധതിയുമില്ല- കെജ്‌രിവാള്‍ ട്വീറ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Many people are speculating whether another lockdown in Delhi in being planned. There are no such plans.