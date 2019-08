ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യ കേസിലെ വാദം കേൾക്കലിൽ തത്സമയ സംപ്രേഷണമോ ഓഡിയോ റെക്കോഡിങ്ങോ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു. മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ന് വിചാരണ തുടങ്ങിയ കേസില്‍ തത്സമയ സംപ്രേഷണം അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് അറിയിച്ചത്.

കോടതിക്ക് പുറത്തുള്ള മധ്യസ്ഥ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഓഗസ്റ്റ് 2 മുതല്‍ കേസിന്റെ വിചാരണ എല്ലാ ദിവസവും കേള്‍ക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചത്.

ഇനി വിചാരണ തുടങ്ങാം എന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയ് പറഞ്ഞത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പുറമെ ജസ്റ്റിസുമാരായ എസ് എ ബോംബ്‌ഡെ, ഡിവൈ ചന്ദ്രചൂഡ്, അശോക് ഭൂഷണ്‍, എസ് എ നസീര്‍ എന്നിവരടങ്ങിയതാണ് ബെഞ്ച്.

