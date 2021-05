ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാവുന്നത് വരെ ബിഎസ് യെദ്യൂരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരുമെന്ന് ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് നളിന്‍ കുമാര്‍ കട്ടീല്‍. ഇക്കാര്യം ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചറിയിച്ചതാണ്. അതില്‍ മാറ്റമുണ്ടാവില്ല. അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിര്‍ത്താനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

യെദ്യൂരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലേയറ്റത് മുതല്‍ നേതൃമാറ്റം സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകളും ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇതിനോടകം രണ്ട് വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ബാക്കിയുള്ള കാലയളവും അദ്ദേഹം പൂര്‍ത്തിയാക്കും. അതില്‍ മാറ്റമില്ല. കോവിഡ് സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ നിയമസഭാംഗങ്ങളുടേയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഈ രീതിയില്‍ പാര്‍ട്ടി ഇടപെടുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

കര്‍ണാടകയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ബിഎസ് യെദ്യൂരപ്പയെ മാറ്റാന്‍ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ബിജെപിയിലെ ഒരു വിഭാഗം എംഎല്‍എമാരും മന്ത്രിമാരും ഇതിനുള്ള നീക്കം ആരംഭിച്ചുവെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ടൂറിസം മന്ത്രി സി.പി.യോഗേശ്വര്‍, ഹുബ്ബള്ളി-ധാര്‍വാഡ് (വെസ്റ്റ്) എം.എല്‍.എ. അരവിന്ദ് ബെല്ലാഡ് എന്നിവര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തെ കാണാന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ, മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തുനിന്ന് യെദ്യൂരപ്പയെ മാറ്റുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും പ്രചരിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കുന്ന ജൂണ്‍ ഏഴിനുശേഷം നിയമ സഭാ കക്ഷിയോഗം വിളിക്കാന്‍ കേന്ദ്രനേതൃത്വം യെദ്യൂരപ്പയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും വാര്‍ത്തയുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ വാര്‍ത്തകള്‍ നളിന്‍ കുമാര്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

യെദ്യൂരപ്പയ്‌ക്കെതിരേ പാര്‍ട്ടിയില്‍ പടയൊരുക്കം തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായി. അടുത്തിടെ, യെദ്യൂരപ്പയെ മാറ്റാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എം.എല്‍.എ.മാര്‍ ബെംഗളൂരുവിലും ഹുബ്ബള്ളിയിലും ഒത്തുചേര്‍ന്നിരുന്നു. 2023 വരെയാണ് യെദ്യൂരപ്പ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലാവധി.

