ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് സാഹചര്യത്തില്‍ വരുന്ന ഉത്സവകാലത്ത് വലിയ ഒത്തുചേരലുകള്‍ അനുവദിക്കരുതെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. ആളുകള്‍ കൂട്ടംകൂടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഇതിനായി മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു. രോഗവ്യാപനം തടയാന്‍ ആവശ്യമെങ്കില്‍ പ്രാദേശിക തലത്തില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താമെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിര്‍ദേശിച്ചു.

ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള രോഗവ്യാപനം ഒഴിച്ചുനിര്‍ത്തിയാല്‍ ദേശീയ തലത്തില്‍ കോവിഡ് വ്യാപന സാഹചര്യം വലിയതോതില്‍ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ്. ചില ജില്ലകളില്‍ മാത്രം സജീവ കേസുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്നതും ഉയര്‍ന്ന ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കും ആശങ്കാജനകമായി തുടരുകയാണെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അജയ് ഭല്ല പറഞ്ഞു.

ഉയര്‍ന്ന ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കുള്ള ജില്ലകളില്‍ രോഗവ്യാപനം പിടിച്ചുനിര്‍ത്താന്‍ ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ സ്വീകരിക്കണം. രോഗവ്യാപന സാഹചര്യം നേരത്തെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇതിന് അനുസൃതമായി പ്രാദേശികമായി തന്നെ മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കണം. ആള്‍ക്കൂട്ടമുണ്ടാകുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം നിര്‍ദേശിച്ചു. നിലവിലെ കോവിഡ് മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സെപ്തബര്‍ 30 വരെ നീട്ടിയതായും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

