ന്യൂഡല്‍ഹി: മോദിക്ക് പകരം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി.

'ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. ഇപ്പോള്‍ എന്താണോ അതില്‍ ഞാന്‍ സന്തുഷ്ടനാണ്. എക്‌സ്പ്രസ് ഹൈവേ നിര്‍മ്മാണം, വിവിധ റോഡുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം അങ്ങനെ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ ഏറെ ജോലികളുണ്ട്'-ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജയിക്കണമെങ്കില്‍ മോദിയെ മാറ്റി ഗഡ്കരിയെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കണമെന്ന് മഹാരാഷ് ട്രയിലെ കര്‍ഷക സംഘം നേതാവ് ആര്‍എസ്എസ് നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെതിരയാണ് ഗഡ്കരി പ്രതികരിച്ചത്.

Content Highlights: Nitin Gadkari, No interest in being 2019 PM face, Narendra modi