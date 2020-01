ന്യൂഡല്‍ഹി: 'ടുക്ക്ഡെ ടുക്ക്ഡെ ഗാങ്ങി'നെപ്പറ്റി യാതൊരു വിവരവുമില്ലെന്ന് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നല്‍കിയ മറുപടിയില്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും ബിജെപി നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാരിലെ മറ്റു മന്ത്രിമാരും 'ടുക്ക്ഡെ ടുക്ക്ഡെ ഗാങ്ങി'നെപ്പറ്റി പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ആക്ടിവിസ്റ്റായ സാകേത് ഗോഖലെയാണ് ഗാങ്ങിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ആരാഞ്ഞ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ നല്‍കിയത്.

ഡല്‍ഹിയിലെ 'ടുക്ക്‌ഡെ ടുക്ക്‌ഡെ ഗാങ്ങി'നെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഡല്‍ഹിയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനിടെ പറഞ്ഞകാര്യം ഗോഖലെ അപേക്ഷയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

2016 ല്‍ ജെഎന്‍യുവില്‍ നടന്ന അഫ്‌സല്‍ ഗുരു അനുസ്മരണത്തിന് പിന്നാലെയും 'ടുക്ക്‌ഡെ ടുക്ക്‌ഡെ ഗാങ്ങി'നെപ്പറ്റി നിരവധി നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ചടങ്ങില്‍ ദേശവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയെന്നാരോപിച്ച് ചില വിദ്യാര്‍ഥികളെ അന്ന് ഡല്‍ഹി പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ ആരോപണം ഇതുവരെ തെളിയിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനുശേഷം കേന്ദ്രമന്ത്രിമാര്‍ അടക്കമുള്ള പല ബിജെപി നേതാക്കളും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട് 'ടുക്ക്‌ഡെ ടുക്ക്‌ഡെ ഗാങ്ങ്' എന്ന പ്രയോഗം നടത്തിയിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം സാകേത് ഗോഘലെ ഗാങ്ങിനെപ്പറ്റി ആരാഞ്ഞത്.

ഇന്റലിജന്‍സ് ബ്യൂറോ അടക്കമുള്ള ഒരു ഏജന്‍സികളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളിലും ഇതുവരെ ഇത്തരം ഒരു ഗ്യാങ്ങിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നത്.

Content Highlights: No info on tukde-tukde Gang: MHA in RTI reply