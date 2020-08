ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് പുതിയ കോവിഡ് 19 ടെസ്റ്റുകളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന സ്ഥിരീകരണവുമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. അമിത് ഷായുടെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച സ്ഥിരീകരണവുമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയമെത്തിയത്.

ബി.ജെ.പി എം.പി മനോജ് തിവാരി അമിത്ഷായുടെ ഫലം നെഗറ്റീവായതായി ട്വീററ് ചെയ്തിരുന്നു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം വന്നതോടെ തിവാരി ട്വീറ്റ് പിന്‍വലിച്ചിട്ടുണ്ട്.

#COVID19 test of Home Minister Amit Shah has not been conducted so far: Ministry of Home Affairs (MHA) Official https://t.co/8UaeUtNgBp