പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ പുതിയൊരദ്ധ്യായം തുറക്കുകയാണ് ഖുഷ്ബു. തുടക്കം ഡി.എം.കെയില്‍. നാല് വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം കോണ്‍ഗ്രസില്‍. ഇതാ ഇപ്പോള്‍ ആറു വര്‍ഷത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് വാസത്തിനു ശേഷം ബി.ജെ.പിയിലേക്ക്. ഡി.എം.കെയിലായാലും കോണ്‍ഗ്രസിലായാലും പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും വളരാനുമുള്ള ഇടമില്ലാതായപ്പോഴാണ് താന്‍ പാര്‍ട്ടി വിട്ടതെന്ന് ഖുഷ്ബു പറയുന്നു. ഇതുവരെ പ്രവര്‍ത്തിച്ച രണ്ടു പാര്‍ട്ടികളുടെയും നേരെ എതിര്‍വശത്ത് നില്‍ക്കുന്ന ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് ചേക്കേറാനിടയാക്കിയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും തന്റെ നിലപാടുകളെക്കെുറിച്ചും ഖുഷ്ബു മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമുമായി സംസാരിക്കുന്നു.

സിനിമയിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും സ്വയം വളര്‍ന്ന വ്യക്തിയാണ് താങ്കള്‍. രണ്ടിടത്തും ആരും താങ്കളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയിട്ടില്ല. പാരമ്പര്യത്തിന്റെയോ കുടുംബമഹിമയുടെയോ തണലിലല്ല സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിലൂടെയാണ് താങ്കള്‍ രണ്ടിടത്തും സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ നിര്‍ണ്ണായകമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കെ തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോള്‍ സിനിമയും രാഷ്ട്രീയവും ഒരുപോലെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ ഇടങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ?

സിനിമയിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. സിനിമയില്‍ തുടക്കത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ കാര്യമായി കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. പക്ഷേ, നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിവ് തെളിയിക്കാനായാല്‍ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല. സിനിമയില്‍ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം കുറവാണ്. നായകന് നായിക ഒരിക്കലും ഒരു വെല്ലുവിളിയല്ല. മറിച്ചും. നായകന്റെ സ്ഥാനം ഒരിക്കലും നായികയ്ക്ക് കവര്‍ന്നെടുക്കാനാവില്ല. രണ്ടുകൂട്ടര്‍ക്കും സിനിമയില്‍ അവരുടേതായ ഇടങ്ങളുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ പക്ഷേ, അവസ്ഥ അതല്ല. ബുദ്ധിമതിയായ സ്ത്രീ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതര പുരുഷ നേതാക്കള്‍ക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഉള്‍ക്കൊള്ളാനാവില്ല. ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ബുദ്ധി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നേതാക്കള്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല.

രാഷ്ട്രീയം പുരുഷന്മാരുടെ ലോകമാണെന്നാണോ പറഞ്ഞുവരുന്നത്?

അങ്ങിനെയല്ല. ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ തന്നെ എത്രയോ പ്രഗത്ഭരായ വനിതാ നേതാക്കളുണ്ട്. ഇന്ദിരാജി, സോണിയാജി, ജയലളിത, മമത ബാനര്‍ജി.

ഇവരൊക്കെ അപവാദങ്ങളല്ലേ? പൊതുവില്‍ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയം പുരുഷകേന്ദ്രീകൃതമല്ലേ?

രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളും നിര്‍ണ്ണായക റോളുകളിലേക്കെത്തുന്നില്ലെന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ, ഇന്നിപ്പോള്‍ ശക്തരായ വനിത നേതാക്കള്‍ നമുക്കുണ്ട്. നിര്‍മ്മല സിതാരാമനും സ്മൃതി ഇറാനിയുമൊക്കെ മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

2010-ല്‍ ഡി.എം.കെയില്‍ ചേരുമ്പോള്‍ താങ്കള്‍ പ്രശസ്തയായ നടിയായിരുന്നു.ആരാധകര്‍ താങ്കള്‍ക്കായി അമ്പലം പോലും നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും താരമൂല്യമുണ്ടായിട്ടും ഡി.എം.കെയില്‍ അതിജീവനത്തിനായി താങ്കള്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നോ?

പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രധാന നേതാക്കള്‍ക്കല്ല പ്രശ്നം. രണ്ടാം നിര നേതാക്കള്‍ക്കാണ് പലപ്പോഴും വനിതകള്‍ ഉയര്‍ന്നു വരുന്നത് പ്രശ്നമാവുന്നത്. ഒരുതരം അരക്ഷിതബോധം ഇവരെ ചൂഴ്ന്നു നില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഡി.എം.കെയില്‍ കലൈഞ്ജര്‍(കരുണാനിധി) എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടേയുള്ളു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള അരക്ഷിതബോധവമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സുപ്രധാന നേതാക്കള്‍ക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം എന്നെപ്പോലുള്ളവര്‍ അവര്‍ക്കൊരു ഭീഷണിയല്ലെന്ന്. കഴിവുള്ള ഇതര നേതാക്കളെ കഴിയുന്നത്ര ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് അവര്‍ ശ്രമിക്കുക. ഡി.എം.കെ. സ്ഥാപകന്‍ അണ്ണാദുരൈ ഇതിന് നല്ല ഉദാഹരണമാണെന്ന് പറയാം. എം.ജി.ആറിനെപ്പോലൊരു താരത്തിന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവം അണ്ണാദുരൈയെ അലട്ടിയിരുന്നില്ല. കരുണാനിധിക്കൊപ്പം തന്നെ എം.ജി.ആറിനെയും പാര്‍ട്ടിക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. കലൈഞ്ജര്‍ എന്നോട് ഇതേ സമീപനമായിരുന്നു. എന്റെ കഴിവുകള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന് മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.

കലൈഞ്ജറുമായി താങ്കള്‍ക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോള്‍ കലൈഞ്ജറുടെ മകനും ഇപ്പോള്‍ ഡി.എം.കെയുടെ തലവനുമായ എം.കെ. സ്റ്റാലിനുമായിട്ടായിരുന്നോ താങ്കള്‍ക്ക് ഒത്തുപോകാനാവാതിരുന്നത്?

ഒരിക്കലുമല്ല. സ്റ്റാലിനുമായി എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്തരം വാര്‍ത്തകളെല്ലാം തന്നെ അസത്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാന്‍ എങ്ങിനെയാണ് ഭീഷണിയാവുന്നത്? സ്റ്റാലിന്‍ എന്നോട് എപ്പോഴും മമതയോടെ മാത്രമേ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളു.

കരുണാനിധിയുടെ പിന്‍ഗാമി ആരാവണമെന്ന് ചില മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചോദിച്ചപ്പോള്‍ അക്കാര്യം പാര്‍ട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന താങ്കളുടെ മറുപടിയാണ് സ്റ്റാലിനുമായുള്ള സംഘര്‍ഷത്തിന് കാരണമായതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിയാണോ?

അല്ല. എന്റെ മറുപടിയില്‍ കലൈഞ്ജര്‍ക്കോ സ്റ്റാലിനോ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, രണ്ടാം നിരയിലേയും മൂന്നാം നിരയിലേയും നേതാക്കള്‍ ഇതില്‍നിന്നു മുതലെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങിനെയാണ് എന്റെ വീടിനു നേര്‍ക്ക് കല്ലേറുണ്ടായത്. കലൈഞ്ജറും സ്റ്റാലിനും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുത്തു. അക്രമത്തിന് തുനിഞ്ഞവരെ അവര്‍ നിശിതമായി വിമര്‍ശിച്ചു. പിന്നീട് പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലെ എന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ചത് സ്റ്റാലിനായിരുന്നു. 2014-ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രചാരണത്തിന് എന്നെ നിയോഗിച്ചത് സ്റ്റാലിനാണ്. പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാനദിനങ്ങളില്‍ പനി പിടിച്ച് ഞാന്‍ അവശയായിരുന്നു. പക്ഷേ, പ്രചാരണം തീര്‍ത്തിട്ടേ ചെന്നൈക്ക് മടങ്ങുന്നുള്ളുവെന്ന് ഞാന്‍ നിശ്ചയിച്ചു. എന്നാല്‍ വിവരമറിഞ്ഞപ്പോള്‍ സ്റ്റാലിന്‍ എന്നെ വിളിച്ച് ഉടനെ തന്നെ ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിലെത്തി വിശ്രമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുള്ള ഏര്‍പ്പാടുകള്‍ ഒരുക്കി ഞാന്‍ ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പു വരുത്തി.

അപ്പോള്‍ പിന്നെ ഡി.എം.കെ. വിടാനുള്ള കാരണമെന്തായിരുന്നു?

അതിന് വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, ആ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് ഞാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അതിനിപ്പോഴും മാറ്റമില്ല.

ഡി.എം.കെ. വിടുന്നതിനു മുമ്പ് കലൈഞ്ജറെ കണ്ടിരുന്നോ?

ഇല്ല. അതിനുള്ള ധൈര്യമെനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനവും സ്നേഹവും എനിക്ക് എപ്പോഴുമുണ്ടാവും.

2014-ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേരുമ്പോള്‍ താങ്കള്‍ പറഞ്ഞത് ഇത് വീട്ടിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവാണെന്നാണ്?

അതേ. മുംബൈയില്‍ ഞാന്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്നത് കോണ്‍ഗ്രസിനോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. എന്റെ വീട്ടുകാര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അനുഭാവികളായിരുന്നു. രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന പാര്‍ട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹവും ആദരവും എന്റെ വീട്ടുകാര്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇന്നിപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ അവിടെ നിന്നുമൊക്കെ എത്രയോ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ തുറന്നുപറയുന്നതിന് ഒരിക്കലും മടിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് താങ്കള്‍. ഡി.എം.കെയിലും കോണ്‍ഗ്രസിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ ഇത് പല വിവാദങ്ങളിലക്കേും താങ്കളെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യങ്ങള്‍ തുറന്നു പറയുന്നതിന് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ താങ്കള്‍ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഇടം ബി.ജെ.പിയില്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഞാന്‍ പുരോഗമനവാദിയാണ്. അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും മൂടിവെയക്കാറില്ല. പക്ഷേ, എനിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് വിടേണ്ടി വന്നു. അതിന് മതിയായ കാരണമുണ്ട്.

താങ്കള്‍ പാര്‍ട്ടി വിടുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നേയില്ലെന്നാണ് ചില കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. മൂന്നു ദിവസം മുമ്പ് ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയപ്പോള്‍ ഹാഥ്റസിലേക്ക് പോകണമെന്ന് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞതായും ഇവര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. അപ്പോള്‍ പിന്നെ ഈ രണ്ടു മൂന്നു ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?

കാര്യങ്ങള്‍ അങ്ങിനെയല്ല. രണ്ടു മൂന്നു ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലുണ്ടായ സംഭവവികാസമല്ല ഇത്. ഹാഥ്റസിലേക്ക് പോകാന്‍ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പാര്‍ട്ടിയാണ് ഹാഥ്റസിലേക്ക് പോകണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. രാഹുല്‍ജിയും പ്രിയങ്കാജിയും പോയതിനു ശേഷം കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഒരു ടീം കൂടി പോകുന്നുണ്ടെന്നും അതില്‍ ഞാനുമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നു പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ, ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാല്‍ അതു നടന്നില്ല.

പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെന്നും എന്നാല്‍ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടികളെടുത്തിരുന്നുവെന്നുമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ പറയുന്നത്. താങ്കള്‍ പാര്‍ട്ടി വിടുമെന്ന് ഒരു തരത്തിലും താങ്കള്‍ അറിയിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു?

ഇതാണ് പ്രശ്നം. പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ ഇങ്ങനെ തുടരാനാവില്ലെന്ന് ഞാന്‍ പല വട്ടം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നിട്ടിപ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം പറയുന്നത് അവര്‍ക്കങ്ങിനെയുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ്. ഒരു പരാതിപ്പെട്ടിയായി അറിയപ്പെടാന്‍ എനിക്ക് താല്‍പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തെ ഞാന്‍ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

രേഖാമൂലമാണോ താങ്കള്‍ പരാതി അറിയിച്ചത്?

അല്ല. എന്തിനുമേതിനും പരാതി എഴുതിക്കൊടുക്കാന്‍ ഞാന്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയൊന്നുമല്ലല്ലോ! ഡല്‍ഹിയില്‍ വെച്ച് നേരിട്ട് കണ്ടാണ് ഞാന്‍ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തൊട് പരാതി പറഞ്ഞത്.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയോടോ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോടോ സംസാരിച്ചിരുന്നോ?

നേരത്തെ അവരോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷമായി രാഹുല്‍ജി പൊതുവെ അധികമാരെയും നേരിട്ടുകണ്ടിരുന്നില്ല. അത്രമാത്രം ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണെങ്കില്‍ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനെ നേരിട്ട് കാണാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളു. ഞാന്‍ മറ്റു നേതാക്കളുമായാണ് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലെ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്.

സോണിയ ഗാന്ധിക്കുള്ള രാജിക്കത്തില്‍ താങ്കള്‍ പറഞ്ഞത് അടിത്തട്ടിലെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ കാണാന്‍ കഴിയാത്ത ചില നേതാക്കള്‍ കാരണമാണ് താങ്കള്‍ക്ക് പാര്‍ട്ടി വിടേണ്ടി വരുന്നതെന്നാണ്. എന്തായിരുന്നു താങ്കളുടെ മുഖ്യ ആവശ്യം?

എനിക്കങ്ങിനെ മുഖ്യ ആവശ്യമൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പാര്‍ട്ടിയെ വളര്‍ത്താനും പാര്‍ട്ടിക്കായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുമാണ് ഞാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെത്തിയത്.

ഇ.വി.കെ.എസ്. ഇളങ്കോവന്‍ ടി.എന്‍.സി.സി. പ്രസിഡന്റായിരുന്നപ്പോഴാണ് താങ്കള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലേക്ക് വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടത് താങ്കള്‍ക്കും തിരിച്ചടിയായിരുന്നോ?

ഇല്ല. സോണിയാജിയുടെയും രാഹുല്‍ജിയുടേയും നേതൃത്വത്തില്‍ വിശ്വാസമര്‍പ്പിച്ചാണ് ഞാന്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ വന്നത്.

താങ്കളെ കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ വക്താവാക്കിയിരുന്നു. അത് വലിയ അംഗീകാരമായിരുന്നില്ലേ?

തീര്‍ച്ചയായും. പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് വന്നപ്പോള്‍ സോണിയാജിയാണ് എനിക്ക് നന്നായി സംസാരിക്കാനറിയാമെന്നു കണ്ട് പാര്‍ട്ടി വക്താവാക്കിയത്. കഴിയുന്നത്ര നന്നായി ഞാന്‍ ആ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. വ്യക്തിപരമായി യോജിപ്പില്ലാത്തപ്പോള്‍ പോലും പാര്‍ട്ടിയുടെ നയം ഞാന്‍ ശക്തമായി ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചു. ബി.ജെ.പിക്കെതിരെയും ബി.ജെ.പി. നേതൃത്വത്തിനെതിരെയും അതിശക്തമായാണ് ഞാന്‍ പ്രതികരിച്ചിരുന്നത്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒടുവില്‍ പാര്‍ട്ടി വിടാന്‍ താങ്കള്‍ തീരുമാനിച്ചത്? എന്തായിരുന്നു ആ സവിശേഷ കാരണം?

അങ്ങിനെയാരു കാരണം ഞാനിപ്പോള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അനാവശ്യമായ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകള്‍ക്കും വിചാരണകള്‍ക്കും വഴിമരുന്നിടാനേ അത് സഹായിക്കൂ. ഡി.എം.കെ. വിട്ടപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കെതിരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും എന്റെ നിലപാട് അതുതന്നെയാണ്.

2019-ല്‍ തേനി ലോക്സഭ സീറ്റില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് താങ്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നോ?

ഇല്ല. ഞാനങ്ങിനെ ഒരു ആവശ്യം മുന്നോട്ടു വെച്ചിരുന്നില്ല. പാര്‍ട്ടി എനിക്കങ്ങിനെ ഒരു ഓഫര്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല.

കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് താങ്കള്‍ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്?

കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി തമിഴ്നാട്ടില്‍ പാര്‍ട്ടി എന്നെ ഒരു കാര്യവും അറിയിക്കാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് മാധ്യമങ്ങളില്‍നിന്നാണ് ഞാന്‍ അറിഞ്ഞിരുന്നത്. ഞാന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ ദേശീയ വക്താവാണ്. തമിഴ്നാട്ടില്‍നിന്ന് ഈ പദവി വഹിക്കുന്ന ഒരേയൊരാള്‍. പക്ഷേ, ചെന്നൈയില്‍ ഒരു പാര്‍ട്ടി പരിപാടിയിലേക്കും ഞാന്‍ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. മൊത്തത്തില്‍ എന്നെ ഒഴിവാക്കുന്ന സമീപനമായിരുന്നു. ഈ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ദേശീയ നേതൃത്വം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു നടപടിയുമുണ്ടായില്ല.

താങ്കള്‍ പാര്‍ട്ടി വിട്ടപ്പോള്‍ ടി.എന്‍.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് കെ.എസ്. അഴഗിരി പറഞ്ഞത് പാര്‍ട്ടിക്ക് ഒരു ്രപശ്നവുമില്ലെന്നും പാര്‍ട്ടി അണികള്‍ക്ക് താങ്കള്‍ വെറുമൊരു നടി മാത്രമായിരുന്നുവെന്നുമാണ്. ഈ വാക്കുകള്‍ വേദനിപ്പിച്ചോ?

തീര്‍ച്ചയായും. അതെന്നെ വല്ലാതെ മുറിപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ ആറു വര്‍ഷം ഞാന്‍ എന്നെത്തന്നെ പാര്‍ട്ടിക്ക് നല്‍കി. എന്റെ രക്തവും വിയര്‍പ്പും സമയവും പാര്‍ട്ടിക്കായി ചെലവഴിച്ചു. പാര്‍ട്ടി ഏല്‍പിച്ച എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലങ്ങോളമിങ്ങോളം പാര്‍ട്ടിക്കായി യാത്ര ചെയ്തു. എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, എന്റെ മകള്‍ക്കു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാമായിരുന്ന സമയമാണിത്. എന്റെ അമ്മയും അമ്മായി അമ്മയും ആശുപത്രിയിലായിരുന്നപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കുവേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിലായിരുന്നു. എന്റെ എല്ലാം ഞാന്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് നല്‍കി. എന്നിട്ടിപ്പോള്‍ ടി.എന്‍.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് പറയുകയാണ് ഞാന്‍ അവര്‍ക്ക് ഒരു നടി മാത്രമായിരുന്നെന്ന്. എനിക്കവരോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളു, പാര്‍ട്ടി വിടാനുള്ള എന്റെ തീരുമാനം എത്രയോ നന്നായിയെന്ന് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകള്‍ എന്നോട് പറയുന്നു. പാര്‍ട്ടിക്കായി ജിവിച്ച ഒരു സ്ത്രീയോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന നേതാക്കള്‍ക്കിടയില്‍നിന്ന് വിട്ടുപോരാനായതില്‍ ഞാന്‍ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഞാന്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അരക്ഷിതബോധം ഇവരുടെ വാക്കുകള്‍ കൃത്യമായി തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്.

(തുടരും )

