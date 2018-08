ന്യൂഡല്‍ഹി: യാത്രക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കിവരുന്ന സൗജന്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ നിര്‍ത്തലാക്കാനൊരുങ്ങി റെയില്‍വേ. സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നോടെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ നിര്‍ത്തലാക്കാന്‍ ഐ.ആര്‍.സി.ടി.സി തീരുമാനിച്ചതായി റെയില്‍വെ അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നിനുശേഷം വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയോ മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയോ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ഡിജിറ്റല്‍ പണമിടപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഡിസംബര്‍ 2017 മുതലാണ് റെയില്‍വേ യാത്രികര്‍ക്ക് സൗജന്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ നല്‍കിത്തുടങ്ങിയത്. യാത്രയ്ക്കിടെ മരണം സംഭവിച്ചാല്‍ ഐ.ആര്‍.സി.ടി.സി നല്‍കുന്ന പരമാവധി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തുക പത്തുലക്ഷം രൂപയാണ്.

അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് വൈകല്യമുണ്ടായാല്‍ 6.5 ലക്ഷം രൂപയും പരിക്കേറ്റാല്‍ രണ്ടുലക്ഷം രൂപയുമാണ് നല്‍കിയിരുന്നത്. ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ സംബന്ധിച്ച പുതിയ ഉത്തരവ് ദിവസങ്ങള്‍ക്കകം പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

