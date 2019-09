ബെംഗളൂരു: ചാന്ദ്രയാന്‍ 2 ദൗത്യം നിര്‍വ്വഹിച്ച ഐഎസ്ആര്‍ഒയും അതിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുമാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ നിലവിലെ ചര്‍ച്ചാ വിഷയം. ചാന്ദ്രദൗത്യം മുഴുവനായും വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും ലാന്‍ഡര്‍ വിക്രമില്‍ നിന്ന് സന്ദേശം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഏവരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാന്ദ്രയാന്‍ 2 ദൗത്യത്തില്‍ ഭാഗഭാക്കായ ഐഎസ്ആര്‍ഒ ചെയര്‍മാന്‍ കെ ശിവന്റെ ഓരോ വാക്കുകള്‍ക്കും കാതോര്‍ത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ജനം.

എന്നാല്‍ ഐഎസ്ആര്‍ഒയുടെ ഔദ്യോഗിക ശബ്ദം കെ ശിവനാണെന്ന വ്യാജേന നിരവധി വ്യാജ പ്രൊഫൈലുകളാണ് ഫേയ്‌സ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലും ഓരോ ദിവസവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഐഎസ്ആര്‍ഒ തന്നെ വിശദീകരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

It is noticed that accounts in the name of Kailasavadivoo Sivan is operational on many Social media. This is to clarify that Dr. K Sivan, Chairman, ISRO does not have any personal accounts.



For official accounts of ISRO, please see https://t.co/DKhLvUwK1P