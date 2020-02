കൊല്‍ക്കത്ത: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ സോന്‍ഭദ്ര ജില്ലയില്‍ മൂവായിരം ടണ്ണോളം സ്വര്‍ണശേഖരം കണ്ടെത്തിയെന്ന വാര്‍ത്ത കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് പുറത്തെത്തിയത്. എന്നാല്‍ ഇത്രത്തോളം സ്വര്‍ണനിക്ഷേപം സോന്‍ഭദ്രയിലില്ലെന്ന് ജിയോളജിക്കല്‍ സര്‍വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ജി.എസ്.ഐ) അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സോന്‍ഭദ്ര ജില്ലയില്‍ മൂവായിരം ടണ്ണോളം സ്വര്‍ണനിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ മൈനിങ് ഓഫീസര്‍ കെ.കെ.റായിയാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം പറഞ്ഞത്. സോന്‍ഭദ്രയിലെ സോന്‍പഹാഡിയില്‍ 2943 ടണ്ണിന്റെയും ഹാര്‍ഡിയില്‍ 646.16 കിലോയും സ്വര്‍ണനിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയെന്നായിരുന്നു റായിയുടെ അവകാശവാദം.

അതേസമയം ജി.എസ്.ഐയില്‍നിന്നുള്ള ആരും അത്തരത്തിലുള്ള വിവരം നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന് ജി.എസ്.ഐ. ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ എം. ശ്രീധര്‍ പറഞ്ഞു. സോന്‍ഭദ്ര ജില്ലയില്‍ അത്രയും വലിയ അളവില്‍ സ്വര്‍ണനിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന് ജി.എസ്.ഐ. കണക്കാക്കിയിട്ടുമില്ലെന്നും ശ്രീധര്‍ കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ പി.ടി.ഐ. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോടു പറഞ്ഞു. കൊല്‍ക്കത്തയിലാണ് ജി.എസ്.ഐയുടെ ആസ്ഥാനം.

ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അയിരിന്റെ(ore) നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടെത്തലുകള്‍ ഞങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുന്നത് അതത് സംസ്ഥാന യൂണിറ്റുകള്‍ സര്‍വേ നടത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ്. ജി.എസ്.ഐയുടെ നോര്‍ത്തേണ്‍ റീജിയണ്‍ 1998-99, 1999-2000 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ആ പ്രദേശത്ത് ഖനനം നടത്തിയിരുന്നു. ആ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് ഡി.ജി.എമ്മിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു- അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സ്വര്‍ണനിക്ഷേപത്തിന്റെ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുത്താവുന്ന 52,806.25 ടണ്ണോളം അയിരിന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട്. എന്നാല്‍ അവിടുത്തെ ഒരു ടണ്ണില്‍നിന്ന് 3.03 ഗ്രാമോളം സ്വര്‍ണമാണ് വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ തന്നെയും ഈ പ്രദേശത്തെ അയിരില്‍നിന്ന് വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത് വെറും 160 കിലോ സ്വര്‍ണം മാത്രമാണെന്നും വാര്‍ത്തകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മൂവായിരം ടണ്ണിന്റെ അവകാശവാദം തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

