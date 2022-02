ജയ്പുർ: 2023 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജസ്ഥാനിൽ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരും വരെ അത്താഴം കഴിക്കില്ലെന്ന് ശപഥം ചെയ്ത് രാജസ്ഥാൻ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ സതീഷ് പൂനിയ. അധികാരത്തിൽ വരുംവരെ തലപ്പാവ് ധരിക്കില്ലെന്നും പുഷ്പഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജസ്ഥാനിൽ കർഷക - യുവജന വിരുദ്ധ സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കി ബിജെപി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഉത്തർപ്രദേശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി സതീഷ് പൂനിയ യുപിയിൽ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

