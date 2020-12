ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം നിലവിലില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതു നിങ്ങളുടെ സങ്കല്‍പ്പം മാത്രമാണ്. മാത്രമല്ല, പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ നില കൊള്ളുന്നവരെ ഭീകരരായി മുദ്ര കുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന കർഷകസമരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയ്ക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും എതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രൂക്ഷപ്രതികരണം.

ഉറ്റമിത്രങ്ങളായ മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടി പണം സമ്പാദിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി. തനിക്കെതിരെ നിലകൊള്ളുന്നവരെ-അത് കർഷകരോ, തൊഴിലാളികളോ അതോ മോഹൻ ഭാഗവത്‌ തന്നെ ആയാലും ഭീകരരായി മുദ്ര കുത്തും.- രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന കർഷകപ്രതിഷേധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടെത്തിയ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയായിരുന്നു രാഹുൽ. എന്നാൽ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്കുള്ള രാഹുൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മാർച്ചിന് അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

Content Highlights: No Democracy In India Only In Imagination Rahul Gandhi Attacks Centre