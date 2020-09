ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാന്‍ രാജ്യവ്യാപകമായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ലോക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ മരിച്ച കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് വിവരം ലഭ്യമല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ഇത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് ലോക്‌സഭയില്‍ മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു കേന്ദ്ര തൊഴില്‍മന്ത്രി.

സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നിരവധി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നത് സര്‍ക്കാരിന് അറിയാമായിരുന്നോ എന്നും ഇതിന്റെ സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കുകള്‍ ലഭ്യമാണോ എന്നുമായിരുന്നു ചോദ്യം. എന്നാല്‍ ഇത്തരം വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല എന്ന മറുപടിയാണ് മന്ത്രാലയം നല്‍കിയത്.

ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരമോ സാമ്പത്തിക സഹായമോ നല്‍കിയിരുന്നോ എന്നും ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അത്തരം വിവരങ്ങളൊന്നും സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാല്‍ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നതിനേക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ലോക്ഡൗണ്‍ സമയത്ത് തൊഴിലാളികള്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നതില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു മറ്റൊരു ചോദ്യം. കോവിഡിനെതിരേയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങള്‍, റസിഡന്റ് അസോസിയേഷനുകള്‍, ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍, ശുചിത്വ തൊഴിലാളികള്‍ തുടങ്ങിയവരിലൂടെ രാജ്യം പ്രതികരിച്ചുവെന്ന് കേന്ദ്ര തൊഴില്‍മന്ത്രി സന്തോഷ് കുമാര്‍ ഗംഗവാര്‍ പറഞ്ഞു.

1.04 കോടിയിലധികം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ അവരവരുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി എന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. 32.4 ലക്ഷം പേരുമായി ഉത്തര്‍പ്രദേശാണ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമത്. ബിഹാര്‍ (15 ലക്ഷം ), രാജസ്ഥാന്‍ ( 13 ലക്ഷം) എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് തൊട്ടുപിന്നില്‍. തൊഴിലാളികളെ എത്തിക്കാനായി 4,611 ശ്രമിക് ട്രെയിനുകളാണ് ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ ഓടിച്ചത്.

