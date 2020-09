ന്യൂഡല്‍ഹി: വടക്ക്-കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹി കലാപത്തില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ വിദ്വേഷ പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന ആരോപണത്തില്‍ ഫേയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ മേധാവിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ സമിതി സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സമിതിക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഷേക് മനു സിങ്‌വിയാണ് കോടതിയെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

തന്നോട് ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമിതിയുടെ നടപടിക്കെതിരെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അജിത് മോഹന്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ളവര്‍ക്ക് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മൗലികാവകാശ ലംഘനമാണെന്ന് അജിത് മോഹന്‍ കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു.

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം ചില നേതാക്കളുടെ കാര്യത്തില്‍ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെതിരെ ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ പ്രചരിച്ച ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ ഡല്‍ഹി കലാപത്തെ ഊതിക്കത്തിക്കുകയോ തീവ്രമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യമാണ് ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ സമാധാന സമിതി പരിശോധിക്കുന്നത്.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്‍ന്ന് വടക്ക്-കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഉണ്ടായ കലാപത്തില്‍ അമ്പതില്‍ അധികം പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും നൂറുകണക്കിന് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുയും ചെയ്തിരുന്നു.

വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന ബിജെപി-വലതുപക്ഷ സംഘടനകളുടെ നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. വിഭാഗീയത പടര്‍ത്തുന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ബിജെപി എംഎല്‍എയ്‌ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യേഗസ്ഥ അങ്കി ദാസ് തയ്യാറായില്ലെന്നും ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

