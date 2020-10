ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരു ലഹരി മരുന്നു കേസില്‍ ബിനീഷ് കോടിയേരിക്ക് ക്ലീന്‍ ചിറ്റില്ല. ആവശ്യമെങ്കില്‍ ബിനീഷിനെ ഇ.ഡി. വീണ്ടും വിളിപ്പിച്ചേക്കും.

ലഹരി മരുന്നുകേസിലെ മുഖ്യപ്രതി അനൂപിന് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്ത 20 പേരെയും ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ബിനീഷ് ബെംഗളൂരുവില്‍നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നാണ് വിവരം.

ചൊവ്വാഴ്ച ആറു മണിക്കൂറാണ് ബിനീഷിനെ ഇ.ഡി. ചോദ്യം ചെയ്തത്. ഇതിനു ശേഷം വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെ വിട്ടയച്ചു. ബിനീഷിന് ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തെ ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഇനിയും വിളിച്ചു വരുത്തുമെന്നാണ് ഇ.ഡി. വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

അനൂപ് മുഹമ്മദിനെ ജയിലില്‍വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോള്‍ ലഭിച്ച മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നലെ ബിനീഷ് കോടിയേരിയെ ഇ.ഡി. ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. ഇവരുടെ മൊഴികളില്‍ വൈരുധ്യമുണ്ടോയെന്നാണ് ഇ.ഡി. പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇരുവരുടെയും മൊഴിയില്‍ പൊരുത്തക്കേട് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.

20 അക്കൗണ്ടുകളില്‍നിന്നായി 30 ലക്ഷം രൂപ അനൂപ് മുഹമ്മദിന് ലഭിച്ചതായി ഇ.ഡി.കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇരുപത് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം ഇട്ടത് ആരൊക്കെ, ഈ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഉടമകള്‍ ആരൊക്കെ എന്ന കാര്യവും ഇ.ഡി. അന്വേഷിക്കും. 20 അക്കൗണ്ട് ഉടമകളെയും ചോദ്യം ചെയ്യും.

