ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാലയ്ക്കു കീഴിലെ 63 കോളേജുകളില്‍ ക്ലാസെടുക്കാതെ സമരം ചെയ്ത് അധ്യാപകര്‍. സര്‍വകലാശാലയ്ക്കുകീഴിലെ 12 കോളേജുകളിലെ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം മൂന്നുമാസമായി നല്‍കിയില്ലെന്നാരോപിച്ചാണ് അധ്യാപകര്‍ സമരത്തിനിറങ്ങിയത്. ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ നേരിട്ട് ഫണ്ട് നല്‍കുന്ന കോളേജുകളാണിത്. അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഓണ്‍ലൈനായാണ് പ്രതിഷേധസമരം നടന്നത്.

12 കോളേജുകള്‍ക്ക് തുച്ഛമായ സഹായധനമാണ് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്നതെന്ന് ഡല്‍ഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന്‍(ഡി.യു.ടി.എ.) ട്രഷറര്‍ അബ്ബാ ദേവ് ഹബീബ് പറഞ്ഞു. 12 കോളേജുകള്‍ക്ക് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ മതിയായ സഹായധനം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും അധ്യാപകരുടെ മുടങ്ങിയ ശമ്പളം നല്‍കണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു വശത്ത് 12 കോളേജുകളിലെ പതിനായിരത്തോളം ജീവനക്കാര്‍ കോവിഡ്-19-ന്റെ വ്യാപനത്തില്‍ വലയുമ്പോള്‍ മറുവശത്ത് മാസങ്ങളായി അവര്‍ക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് അബ്ബ ആരോപിച്ചു.

63 കോളേജുകളിലും ബുധനാഴ്ച ഓണ്‍ലൈന്‍, ഓഫ്ലൈന്‍ ക്ലാസുകള്‍ ഒന്നും നടന്നില്ലെന്ന് ഡി.യു.ടി.എ. അറിയിച്ചു. സഹായധനം നല്‍കാത്തതിനാല്‍ സര്‍വകലാശാലയ്ക്കു കീഴിലെ ഗസ്റ്റ്, അനധ്യാപക, കരാര്‍ തൊഴിലാളികള്‍ സാമ്പത്തിക ക്ലേശത്തിലാണെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാലയ്ക്കു കീഴിലെ അധ്യാപകര്‍ ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരുമായി വീണ്ടും തര്‍ക്കത്തിലായെന്ന് ഡി.യു.ടി.എ. പ്രസിഡന്റ് രജീബ് റായ് പറഞ്ഞു. ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ 100 ശതമാനം ഫണ്ട് നല്‍കുന്ന 12 കോളേജുകള്‍ക്കുള്ള സഹായധനം വിതരണം ചെയ്യുന്നതില്‍ കാലതാമസമുണ്ടായി. അത് മാത്രമല്ല വിതരണം ചെയ്ത സഹായധനം തുച്ഛമായിരുന്നു. ഇക്കാരണത്താല്‍ സര്‍വകലാശാല ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് വൈകി. 12 കോളേജുകള്‍ക്ക് 28 കോടി രൂപയുടെ സഹായധനം നല്‍കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന്റെ വലിയ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടും മതിയായ സഹായധനം കിട്ടാത്തതിനാല്‍ ശമ്പളവും മറ്റ് കുടിശ്ശികകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതില്‍ കാലതാമസമുണ്ടായി എന്നതാണ് വസ്തുതയെന്നും റായ് പറഞ്ഞു.

Contentt Highlights: no classes in 63 DU colleges as teachers angry over non-payment of salaries