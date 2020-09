ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ചെലവ് കുറയ്ക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റ് ഓഫ് എക്‌സ്‌പെന്‍ഡിച്ചറിന്റെ സര്‍ക്കുലര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിയമനങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന വിശദീകരണവുമായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. വിഷയത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റ് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് വിശദീകരണം.

സെപ്റ്റംബര്‍ നാലിന് പുറത്തിറക്കിയ സര്‍ക്കുലര്‍ തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മാത്രമാണെന്നും ധനമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ജോലികളിലേക്കുള്ള ഒഴുവുകള്‍ നികത്തുന്നതിന് നിയന്ത്രണമോ നിരോധനമോ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ (എസ്എസ്‌സി), യുപിഎസ്‌സി, റെയില്‍വെ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോര്‍ഡ് എന്നിവയിലൂടെയുള്ള നിയമനങ്ങള്‍ തുടരുമെന്നും ധനമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

മുന്‍ഗണനാ മേഖലകളില്‍ ചിലവഴിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക സ്രോതസുകള്‍ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി മറ്റുചില മേഖലകളില്‍ ചെലവുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ധനമന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റ് ഓഫ് എക്‌സ്‌പെന്‍ഡിച്ചര്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ നാലിന് പുറത്തിറക്കിയ സര്‍ക്കുലറില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. മന്ത്രാലയങ്ങളിലും, വകുപ്പുകളിലും, അനുബന്ധ ഓഫീസുകളിലും, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അടക്കം എക്‌സ്‌പെന്‍ഡിച്ചര്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പുതിയ തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശവുമായാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തിയത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടല്‍; പരമാവധി സ്വകാര്യവത്കരണം എന്നതാണ് മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ നയമെന്ന് രാഹുല്‍ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് ഒരു കാരണം മാത്രമാണ്. എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍നിന്നും സ്ഥിരം ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. യുവാക്കളുടെ ഭാവി കവര്‍ന്നെടുക്കാനും സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കളെ സഹായിക്കാനുമാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മാധ്യമ വാര്‍ത്തകള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി രാഹുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

