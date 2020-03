ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രതിസന്ധിയിലായ യെസ് ബാങ്കിന്റെ എടിഎമ്മുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ശനിയാഴ്ചയും ദൃശ്യമായത് ഇടപാടുകാരുടെ നീണ്ട നിര. എന്നാല്‍, മിക്ക യെസ് ബാങ്ക് എടിഎമ്മുകളിലും ഇന്നും ആവശ്യത്തിന് പണമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് പിടിഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. എന്നാല്‍ 50,000 രൂപ ചെക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പിന്‍വലിക്കാന്‍ സാധിച്ചുവെന്ന് ഇടപാടുകാര്‍ പറഞ്ഞു.

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായ യെസ് ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ബാങ്കില്‍നിന്ന് പിന്‍വലിക്കാവുന്ന തുക 50,000 രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനിടെ യെസ് ബാങ്കിന്റെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബാങ്കിങ് സംവിധാനവും ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡുകളും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളില്‍ യെസ് ബാങ്കുകളിലെ ചെക്കുകള്‍ ആര്‍ബിഐയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം വരുന്നതുവരെ സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന ബോര്‍ഡ് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇടപാടുകാര്‍ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടെന്നും സ്ഥിതിഗതികള്‍ ഉടന്‍ സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്നും യെസ് ബാങ്ക് വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള യെസ് ബാങ്ക് എടിഎമ്മുകലില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു.

